Britney Spears, esce il libro “The woman in me”/ Il video-spoiler manda il web in tilt: le reazioni

Britney Spears, esce il libro autobiografico The woman in me: cresce l’attesa e…

Sale l’attesa generale per il rilascio di “The woman in me“, il libro autobiografico sulla vita e la carriera di Britney Spears. La reginetta del pop é reduce della liberazione dalla conservatorship, l’istituto giuridico che dal 2008 fino al 2021 la vedeva vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears, perché giudicata incapace di agire. E dal momento che non è più vincolata al volere dei tutori, la popstar americana affronta il fallimento del terzo matrimonio, quello recentemente finito con il personal trainer persiano più giovane Sam Asghari, preparandosi per il rilascio del libro.

“La donna in me”, “The woman in me”, é il libro autobiografico che racchiude la verità nuda e cruda promessa da Britney Spears sulla sua linea del tempo, dagli esordi come ginnasta e debuttante nella grande macchina dello showbiz come giovane talento in qualità di cantante e ballerina, passando per la lovestory al centro della cronaca rosa nel segno del Pop con Justin Timberlake. E ancora gli anni bui tra il fallimento del secondo matrimonio con il padre dei figli, Kevin Federline, e la conservatorship che segue l’anno “Blackout”, il 2007, quando sotto il pressing del giudizio dell’occhio pubblico Britney Spears crolla in un meltdown psicofisico pubblico, fino a radersi la testa a zero.

A distanza di 13 anni dall’inizio della tutela legale, cessata per una sentenza emessa dal giudice Brenda Penny dalla Superior Court di Los Angeles, in un book trailer condiviso via Instagram a inizio ottobre 2023 Britney Spears fa salire la febbre della grande attesa. Quella per il rilascio di The woman in me, previsto per il 24 ottobre 2023.

Il messaggio del book-trailer

“Quando sono sul palco mi sento invincibile…-si legge tra le righe della presentazione del libro nel book-trailer-, riesco così a sentire l’energia dei fan…sono pronta a svelare la mia storia per loro…sono pronta a raccontare la mia verità per me”.

Parole da brividi, quelle che annunciano il contenuto inedito del libro in uscita, tanto che pronto é il tripudio di interazioni social degli utenti attivi via Instagram, a margine del post condiviso da Breatheheavy.

“Già prenotato”, “non sto più nella pelle” , si legge tra i commenti social dei fan della popstar, poi seguono i messaggi degli haters che tacciano il libro di essere un prodotto che promette una “non verità” o una mezza verità , finalizzata al business e al mero tornaconto economico: “Dov’é Britney in tutto questo?”- spunta tra i commenti degli scettici sulla veridicità dell’opera autobiografica. Poi,, però, si fa aggregante la tesi sostenuta dal fandom, che ricorda quanto la stessa reginetta del Pop, Britney Spears, abbia parlato a lungo via social dell’importanza del suo libro. La veridicità del libro quindi non é da mettersi in discussione, a prescindere dalla lontananza dell’artista dalle scene e dallo showbiz, in mancanza di una vera strategia di marketing con tanto della immagine-icona promozionale.

“Amo Britney così tanto ma la mancanza di una promozione personale dei suoi progetti risulta come apatia nei confronti dell’editore”, emerge nello scetticismo generale, parole seguite poi da quelle dei supporter del libro: “Vi state dimenticando del video che ha registrato su un aereo che ne parla!! Ovviamente è coinvolta in questo libro e si é fatta il culo. Non è pronta ad entrare in” modalità business” per promuoverlo. Non si tratta di questo. Si tratta di lei che ha fatto uscire la sua storia finalmente, non importa quale metodo”.











