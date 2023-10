Britney Spears: il padre Jamie Spears é ricoverato d’urgenza/ Un grave problema di salute divide i fan

Britney Spears, il padre Jamie Spears é in pericolo di vita?

Nell’attesa generale per l’uscita del libro The woman in me, Britney Spears torna al centro dell’attenzione mediatica, in particolare per le condizioni di salute del padre Jamie Spears. L’uomo, negli ultimi anni é stato al centro della cronaca rosa per aver coperto il ruolo di tutore della figlia popstar nella conservatorship -l’istituto giuridico per cui dal 2008 lei era giudicata incapace di agire e vincolata al volere dei conservators tra cui Jamie Spears. Una tutela abusiva della libertà e del patrimonio -come denunciato in un’udienza in tribunale dalla cantante, di cui Jamie Spears sarebbe stato complice insieme al resto della famiglia e agli occhi della figlia e i fan del Free Britney , ossia il movimento social al grido “Liberate Britney” che nel 2021 ha avuto i suoi frutti.

Nel 2022, a seguito di una sentenza della Superior Court di Los Angeles emessa dalla giudice Brenda Penny, Britney Spears é resa liberata della tutela legale e con la cessazione della stessa é decaduta anche la gestione dei beni della popstar facente capo Jamie Spears, che a effetto domino nella Spears family allo stato attuale, intanto, ora vivrebbe un periodo personale particolarmente difficile,

Il padre di Britney Spears è stato ricoverato poiché “gravemente malato“.

Il 71enne è finito sotto osservazione a causa di un’infezione che lo ha costretto a un’operazione d’urgenza. «Jamie ha sofferto di una brutta infezione che ha richiesto un intervento chirurgico», é la testimonianza di una fonte insider, ripresa alla testata PageSix, prima di svelare che il 71enne (che nell’ultimo periodo risulterebbe residente a casa della figlia minore e sorella della popstar, Jamie Lynn Spears) era già ospite da alcune settimane di una struttura specializzata in malattie infettive.

Esplode il gossip sul padre di Britney Spears, Jamie Spears

«È gravemente malato», rimarca una seconda fonte parlando di Jamie Spears, una testimonianza critica che vedrebbe il papà di casa Spears vivere un periodo complicato alle prese con più di un problema, in primis di salute, tanto da arrivare a perdere più di 25 chili.

Nell’estate Jamie Spears finisce al centro del gossip rosa come protagonista di una rehab per problemi di alcolismo. Una notizia poi sconfessata dal Daily Mail ma che comunque dà vita al sospetto dell’occhio pubblico che l’uomo sia in pericolo di Vita o comunque gravemente malato. Questo sulla scia della divisione del fandom della Spears family: da una parte ci sono gli utenti via social che si auspicano per Britney Spears l’unione familiare dopo gli almeno 13 anni bui della conservatorship e dall’altra c’é chi augura alla popstar di vivere a debite distanze ai “parenti serpenti”, tacciati di aver vissuto da beneficiari come parassiti di Britney per mezzo della conservatorship, ai danni della libertà della reginetta del pop, che finiva vincolata alla tutela dopo il 2007. Anno in cui lei si rasava la testa a zero crollando in un meltdown psicofisico sotto il peso dell’occhio pubblico, devastata da un matrimonio rivelatosi fallimentare, quello che lei idealizzava come un idillio con il padre dei figli Jayden James e Sean Preston, Kevin Federline.

Jamie Spears è il tutore legale di Britney fino all’autunno del 2021: la star riesce a liberarsi dalla conservatorship del genitore dopo averlo denunciato per aver abusato del suo ruolo, costringendola a sottostare alle sue decisioni in merito alla vita personale, alle cure mediche alle quali si doveva sottoporre e al modo in cui doveva gestire le sue finanze. Nel 2021, per la sentenza del giudice Penny, Jamie Spears veniva sospeso dal ruolo di tutore della figlia, dopo che a mezzo legale l’uomo aveva chiesto la sospensione della conservatorship a fronte del pressing dell’opinione pubblica in richiesta della liberazione di Britney Spears, assistita dall’avvocato Mathew Rosengart. Quest’ultimo nel frattempo é a capo di un’indagine sulla condotta di Spears senior per l’intero periodo della tutela legale – durata ben 13 anni – in cui Jamie ha avuto mano libera sulla gestione del patrimonio della Spears, dilapidando, a quanto pare, milioni di dollari.

Britney Spears è ora una donna libera e il rapporto con il padre si direbbe inesistente, con la cantante che promette a mezzo social di fare luce sulla sua vita nella sua opera autobiografica il cui rilascio é previsto a fine ottobre 2023. Si tratta del libro “The woman in me”.











