Britney Spears: esplode il triangolo con Maluma e J.Balvin/ L’uscita a cena scatena i fan: la foto é virale!

Britney Spears, tra le novità si infiamma il gossip: c’entrano J.Balvin e Maluma!

Britney Spears si prepara per il rilascio di The woman in me e, intanto, in barba al gossip sulla salute mentale, é beata tra Maluma e J. Balvin! Tra gli internauti via social c’é chi sarebbe pronto a scommettere che la reginetta del pop sia sull’orlo di un nuovo meltdown psicofisico di dominio pubblico. Questo, per effetto della causa divorzista che ora segue, nella vita della cantautrice americana, alla fine del terzo matrimonio con il personal trainer persiano 29enne Sam Asghari. Una rottura inaspettata e dolorosa con l’ormai ex terzo marito, per Britney Spears, la quale però si lascerebbe ora consolare dalla dolce compagnia di due latin popstar e sex symbol di risonanza global: parliamo di J.Balvin e Maluma!

Britney Spears "ha svelato tutto", l'ex Justin Timberlake si preoccupa/ Il gossip bomba in "The woman in me"

Ebbene sí, Britney Spears si lascia immortalare in un video reel esclusivo via Instagram mentre fa visita a New York City e tra uno scatto e l’altro concesso al public Eye -come ripreso nel content video- si intrattiene per delle rare-photo con J.Balvin e Maluma. “Ho fatto un piccolo viaggio a New York City! Non ho idea di chi siano quei due ragazzi al ristorante!” , scrive la reginetta del pop con tanto di hashtag che rimanda al libro in uscita, #Thewomaninme, a corredo della foto del clamoroso “triangolo”. Un momento social che ora segna un tripudio di interazioni, tra like, commenti e condivisioni nel web.

“Con Luciano Pavarotti siamo stati fratelli”/ Il suo maestro Magiera: “Venne da me che faceva l'assicuratore"

E oltre ai messaggi entusiasti di chi si auspica una collaborazione all’orizzonte di Britney Spears per un singolo o un joint album con almeno uno dei due o entrambi i colleghi, Maluma e J.Balvin, aleggia anche il sospetto malizioso di un “triangolo amoroso”.

E, intanto, la cena al chiaro di Luna in un locale newyorchese e a base di sushi vede Maluma condividere uno degli iconici scatti con Britney Spears e J.Balvin, sia in un post pubblico che tra le Instagram stories del latin sex symbol. “Puro inglese, Britney Spears, Pop… Chi si identifica? Sto piangendo dal ridere”, é la caption sibillina di Maluma baby a corredo della story su IG.

Jasmine Carrisi: "A volte non mi piaccio, vorrei essere più alta o magra"/ "Io raccomandata? Non lo sono"

Tra le altre chicche di gossip

Intanto, l’official website Britney Spears.com ha aperto un countdown per un annuncio previsto venerdì 13 ottobre e menziona la UMG, la Major discografica Universal music group per cui lavorano tra le altre star Elton John, Justin Bieber e Ariana Grande, via newsletter. Che Britney Spears sia pronta a lasciare la RCA, per la nuova casa discografica, non si direbbe un’ipotesi azzardata, così come la possibilità che la reginetta del pop possa annunciare a breve un nuovo progetto in musica, complici le icone latin pop Maluma e J.Balvin tra le possibili collaborazioni spearsiane.

Picture of Britney, J Balvin, and Maluma last night in NYC. ✨ pic.twitter.com/5jrT6u4Lvc — ✨ (@Martiijnn) October 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA