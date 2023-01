Britney Spears, fan le mandano la Polizia a casa/ Sfogo social: “Privacy violata!”

Britney Spears torna attiva su Instagram: il motivo dell’addio

Britney Spears torna attiva via social, dopo aver detto addio a Instagram, per l’invadenza dei fan nel suo privato. Alla chiusura del profilo Instagram della cantante, negli ultimi giorni seguiva uno sfogo social della “Santa del Pop” via Twitter. Uno stato in cui, riferendosi all’episodio della Polizia che le hanno mandato a casa i fan, si sfogava: “Amo i miei fan, ma stavolta si é superato ogni limite e la mia privacy é stata invasa”. “La polizia non c’era mai stata prima a casa e arrivata alla porta ha capito che non vi fossero problemi ed é andata via subito”, spiegava. I fan, a quanto pare si sarebbero preoccupati per lei e la sua incolumità, rispetto ad eventuali problemi di salute e di messa a rischio della sua persona in generale, anche per degli stati social critici della popstar americana che avrebbero generato malintesi insieme alla chiusura del profilo IG del caso. Tanto da arrivare a chiamare al 911, la denominazione del servizio della Polizia di Stato, per sincerarsi che Britney stesse bene. Tuttavia, la cantante statunitense della canzone pop del momento Hold me closer, il duetto fortemente voluto con lei da Elton John definita dai lettori della stampa americana -Billboard- “la canzone dell’anno”, ora perdona il fattaccio ai fan, con una richiesta. Quella di non invadere oltremodo la sua privacy.

Riapre il profilo Instagram e, tra un nuovo post e l’altro condiviso sul re dei social, rilascia un lungo stato di chiarimento. “Poiché tutti credono di conoscere la mia storia – si legge, tra le righe del post di confronto re-entry, su IG -. Pensateci ancora!!! No, non sto avendo un esaurimento, sono quella che sono e vado avanti nella mia vita”. Insomma, La Santa del Pop fa sapere chiaro e forte di stare bene, nonostante tra i fan e non, molti internauti sostengano il contrario anche alla visione dei video in cui lei si scatena a colpi di balletti improvvisati tra le mura di casa. “Non mi sono mai sentita meglio!!”, rimarca Britney Spears, garantendo di essere in buona salute, fisica e mentale. Per Britney Spears il 2023 é l’anno del ritorno dell’io, inteso come centralità del suo essere, al di là della musica di cui lei segna la storia con hits di risonanza mondiale e brani inediti off-the-charts all’attivo, stimati da pubblico e critica. A partire dal singolo d’esordio, Baby One more time, il debutto in musica datato 1998.

Britney Spears parla ai fan: la richiesta social

“In questo periodo della mia vita spero che il pubblico e i miei fan, a cui io tengo moltissimo, possano rispettare la mia privacy andando avanti” aveva scritto nel tweet sull’addio a Instagram. Ma adesso che rientra sul re dei social é pronta a darsi voce oltre che con le foto e i video, il vero contenuto: “Essere in grado di dare volume alla mia voce in un mondo in cui ho perso i miei diritti … Per 15 anni … mi dà l’opportunità di avere successo!!!”, prosegue nel post del ritorno. Il riferimento é alla sua libertà personale, la vittoria conseguita alla battaglia legale che la vedeva combattere contro la conservatorship. Istituto giuridico per cui era giudicata incapace di agire e vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears.

“Una tutela abusiva della libertà e del patrimonio”, come lei ha denunciato in una udienza in Tribunale, prima di liberarsene grazie ad una sentenza della giudice Brenda Penny, emessa dalla Superior Court di Los Angeles nel novembre 2021. “L’opportunità di sapere che sono importante e che forse, se camminaste nelle mie scarpe, forse potreste capire”, conclude infine nel messaggio del ritorno, nell’augurio di non essere giudicata sulle sole apparenze. Perché l’essenziale, come la verità, spesso, é invisibile agli occhi. “Purtroppo sono noiosissima e bevo cioccolata calda la sera!!! – continua la Santa – Ho aspettato quasi 15 anni per bere alcolici solo per rendermi conto che li odio!!! Mi rendono triste e mi sento gonfia, anche se il cibo ha un sapore migliore”. E l’invito generale: “Siate benedetti e guidati… sedetevi e rimanete umili… Nahhh, preferisco mostrare il mio cu*o!!! Ps. Sì, ho tolto il mio Instagram e ora l’ho rimesso. Perché io posso!!”.













