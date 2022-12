“Britney Spears gelosa di Justin Timberlake, per una All Saints”/ L’amara verità

Britney Spears e Justin Timberlake: si infiamma il gossip sulla fine della lovestory

Mentre avanza il successo, nel mondo, del nuovo singolo Hold me closer, che la vede protagonista di un duo con Elton John, Britney Spears torna al centro del gossip per via di Justin Timberlake. La ormai ex coppia del Pop torna a far parlare di sé, per una verità sulla storica lovestory che ha riempito le bocche degli esperti di gossip nel mondo, tra la fine degli anni ’90 e gli inizi degli anni ’00, ripresa da Julienne Kaye. Secondo un intervento che l’ex truccatrice e amica di Britney Spears rilasciata a The mirror, dietro la rottura tra i due cantanti americani vi sarebbe una verità complessa e ben diversa rispetto a quella ormai risaputa, che vedrebbe Justin protagonista di un addio per SMS a Britney per effetto di un vociferato tradimento di lei con il coreografo, Wade Ronson.

Stando alla nuova versione dei fatti, Britney nutriva verso Justin una sana gelosia e avrebbe sofferto l’idea del gossip su una liaison di lui con una cantante delle All Saints, Nicole Appleton. Della rottura tra gli ex storici, Justin Timberlake e Britney Spears parlerebbero in due video: il cantante sembra giungere ad una vendetta verso l’ex nel video di Cry me a River, il titolo funesto di un singolo “Rimpiangimi un fiume di lacrime”, e la popstar invece sembra vivere con tormento la fine dell’amore della sua vita in Everytime, al grido di “And this Song Is my Sorry”, “E questa canzone è il mio perdono”. Che i due cantanti si siano lasciati a causa delle incomprensioni e non per un vero tradimento é un’ipotesi che, col senno di poi, non si direbbe azzardata. Tuttavia, la nuova versione dei fatti sul “the end” ripresa da Biccy é, testualmente: “Quando lui ha pubblicato il video i Cry Me A River lei c’è rimasta malissimo. Era molto, molto, molto arrabbiata, molto dispiaciuta. Penso che il modo in cui lui ha gestito il post storia sia stato sbagliato perché lei ne è rimasta molto ferita. Era il modo di Justin di raccontare al mondo la sua versione della storia, ma non è giusto perché ci sono due versioni in ogni storia. E anche in questa ci sono cose non rivelate”.

Una All Saints sarebbe stata “terza incomoda”

L’ex truccatrice della Santa del pop, quindi, prosegue: “Vi dico che Britney era molto gelosa. Tra loro c’erano dei problemi e lei era in ansia perché all’epoca i media li perseguitavano, erano molto famosi, la coppia più seguita. Quindi Britney aveva paura che lui venisse paparazzato con un’altra. E l’altra in questione è una cantante delle All Saints. Capite cosa intendo? In quel periodo io e lei eravamo molto unite e mi raccontava tutto”. Insomma, Justin si sarebbe palesato a Britney, ai tempi della loro storia, facilmente suscettibile al fascino femminile e quindi incline al poliamore, tanto da turbare la Spears, prima e dopo loro rottura.

