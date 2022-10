Britney Spears grata, nella giornata della salute mentale/ “Grazie a Elton John…”

Britney Spears ringrazia Elton John, nella giornata mondiale della salute mentale: il motivo

Britney Spears torna a parlare al web del suo ritorno alla musica segnato con il rilascio di Hold me closer, duetto fortemente voluto con lei da Elton John, e lo fa ringraziando il baronetto del pop per la fiducia riposta in lei in prospettiva del featuring più amato dell’anno. Nelle ore segnate dalla giornata mondiale della salute mentale, ricorsa il 10 ottobre 2022, nel dettaglio la “Santa di Las Vegas” ( celebrata nella sin-city il 5 novembre di ogni anno con il Britney day, per il contributo artistico elargito all’intrattenimento lasvegasiano con il residency show Britney: piece of me) destina un post di ringraziamenti a Elton John. E il riferimento é alla loro ultima collaborazione musicale, a fronte dell’annesso successo mondiale riscosso, nonostante le due star non figurino nel video musicale di Hold me closer.

Un brano che rappresenta la fusion tra l’elemento più rappresentativo di Elton John in musica, il piano, e il genere che ha contraddistinto Britney lasciando che le varie generazioni di artisti si ispirassero a lei, negli ultimi anni, la dance pop music. La rosa e il razzo del pop (così come i due si definiscono tramite emoticon social), insieme, tra gli altri traguardi raggiunti hanno messo a segno la #1 su iTunes in oltre 40 Paesi nel mondo, raggiungendo il vertice della Worldwide iTunes Top Song, la classifica di risonanza mondiale targata iTunes.

Un successo che la cantante tiene a ricordare nel suo messaggio di ringraziamenti a Elton John, reduce dalla liberazione dalla conservatorship: “Grazie Elton John per avermi dato fiducia, e aver creduto in me, nel realizzare questa canzone super. Hold me closer é svettata nella top10 delle classifiche americane Billboard ed é giunta alla #1 nelle classifiche iTunes”.

Britney Spears e Elton John accoglieranno la richiesta dei fan?

Un successo importante per Britney Spears, che torna sulle scene sei anni dopo il ritiro, e Elton John, che si prepara invece per il preannunciato addio alla musica. Britney si sente profondamente grata a Elton per la chance della collab, reduce dalla sentenza emessa dal giudice Brenda Penny della Superior Court di Las Angeles, che ha suggellato la cessazione della tutela legale che dal 2008 al 2022 la giudicava incapace di agire e la vincolava al volere dei tutori. Una tutela abusiva della libertà e il patrimonio, come lei l’ha definita in una udienza in Tribunale, per cui , complici la famiglia e in particolare il padre tutore Jamie Spears, la Santa si é vista costretta ad assumere tra gli psicofarmaci il litio e a sottoporsi a diversi ricoveri in centri per la salute mentale. Condizioni cui era sottoposta da oltre un decennio, che lei denuncia come abusi, anche contro la famiglia. La tutela legale per Britney Spears scattava nel 2008, l’anno dopo il 2007, in cui Britney Spears finiva per rasarsi a zero i capelli, crollando sotto il peso di un matrimonio rivelatosi fallimentare con il padre dei figli Sean Preston e Jayden James, Kevin Federline.

Britney Spears si sente, perché, grata, oggi, a Elton John, ma a margine del suo post di ringraziamenti i fan del duo contestano ora, a gran voce, che i beniamini del pop non figurino nel video musicale di Hold me closer. Che la rosa e il razzo possano, quindi, prestare i loro volti alla realizzazione di un video iconico e accontentare i fandom?











