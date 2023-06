LDA: la vacanza é bollente con Aka7even/ Web diviso: il motivo

LDA torna al centro dell’attenzione mediatica: web in tilt per il viaggio con Aka7even e…

Nel mezzo della promozione per il nuovo singolo dal titolo “Granita“, LDA torna al centro dell’attenzione mediatica, per un viaggio condiviso con Aka7even, ma non solo! Dopo il sold out da record messo a segno al “Gigi Uno come te: ancora insieme”, il live event di Napoli organizzato dal papà d’arte Gigi D’Alessio, che lo vede tra gli ospiti speciali nella set-list, Luca D’Alessio in arte LDA diventa ancora una volta virale nel web. Questo, per la nuova fuga dall’Italia e all’insegna del relax in alto mare, al caldo dell’Egitto. Così come testimoniano le esclusive immagini dei post del viaggio condivisi dal diretto interessato via Instagram stories, con tanto di geolocalizzazione a White Island, LDA si concede una fuga d’amore con la fidanzata Miriam Galluccio, in barba al gossip che vedeva il 20enne e la 21enne vivere una crisi d’amore in corso. E i due riconfermati piccioncini non sono soli. Alla fuga in Egitto, prende parte anche la coppia formata dall’altro cantautore di Napoli e come LDA ex Amici nonché cognato di quest’ultimo, Aka7even, e la fidanzata Francesca Galluccio. Ebbene, non siamo in presenza di un’omonimia, perché Francesca é proprio la sorella gemella di Miriam!

Tra i video più virali su TikTok e i social in genere, non a caso quello che immortala il quartetto in Egitto -con il sottofondo del nuovo singolo estivo “Granita”- può dirsi il thread del momento, sulla scia di un tripudio di interazioni social, perlopiù positive ma non mancano critiche gratuite.

La fuga in Egitto di LDA diventa un acceso thread: tra le reaction, la shitstorm degli haters

Ricondiviso dalla pagina MondoTv24, il content registrato dal profilo TikTok delle gemelle fa particolarmente discutere, al di là dei messaggi di esultanza da parte dei fan del quartetto al grido di: “Che belli”, “Bellissimi”. Tanto che, ancora una volta, LDA si rivela vittima di una shitstorm, una bufera web che vede il cantante coinvolto dalle critiche degli haters, anche relativamente ai pregiudizi generali maturati sul suo presunto tenore di vita extra-lusso perché figlio d’arte, in quanto terzogenito di Gigi D’Alessio.

“Ora anche il troiame giovanile -si legge tra i commenti degli haters, che contesterebbero il lavoro della categoria degli influencer rappresentato dalle Galluccio-. Ma i genitori

di queste bimbe dove sono? A contare i

soldi che le figlie guadagnano? Che schifo

di gioventù”. Poi, ancora, tra gli attacchi gratuiti, uno ai danni di LDA: “Eh beh sullo yacht del papino te credo che c’è gioia…”. E ancora, tra i dislike in formato commenti: “Mi calano le palpebre”; “Ma chi sono?”. Che il quartetto interessato possa replicare agli haters? Nel frattempo i quattro giovani di Napoli si palesano vivere felicemente le loro vite, del tutto incuranti dei detrattori.

