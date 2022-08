Britney Spears, Hold me closer con Elton John subisce il leak/ Slitta il rilascio

Britney Spears: slitta ancora una volta la data di rilascio del nuovo singolo Hold me closer ed è subito “leak”

Sale l’attesa generale per il preannunciato rilascio del nuovo singolo di Britney Spears, anticipato di recente come un duetto in collaborazione con sir Elton John nonché il remix della hit datata Tiny Dancer del baronetto del pop. Il rilascio del nuovo brano, dal titolo Hold me closer, era stato annunciato dai portali web d’informazione di tutto il mondo con una data prevista ad agosto 2022, più precisamente fissata per il 19 agosto 2022, ma in queste ore la stessa viene slittata dai beninformati del web a fine corrente mese. Ma non è tutto. Nel corso delle ultime ore, inoltre, è accaduto l’imprevisto ai danni dell’atteso rilascio promozionale del nuovo singolo, che segna il ritorno sulle scene di Britney Spears, dopo la pausa di riflessione dalla musica cominciata nel 2016. A 6 anni di distanza dal lancio dell’ultimo album, dal titolo Glory, Britney Spears si vede in queste ore subire insieme a Elton John il leak del loro duetto: l’audio integrale di Hold me closer è, infatti, finito per essere divulgato in rete, in netto anticipo rispetto alla data di pubblicazione del singolo, e a partire da Telegram impazza ora la condivisione del contenuto a grande richiesta del web. Tanto che su YouTube gli utenti si scatenano ora a condividere le loro prime reaction alla notizia del leak di Hold me closer e quindi al primo ascolto del duetto.

Antonio Zequila si dà alla musica con "Siamo energia"/ Si avvicina l'addio alla tv?

Nel frattempo, però, come ripreso da una fonte insider del beninformato sito di cultura pop Atrl, il rilascio di Hold me closer di Britney Spears e Elton John è slittato dal 19 agosto 2022 a fine mese. La pubblicazione tanto attesa è a quanto pare stata posticipata di almeno una settimana ed è ora prevista per il prossimo 26 agosto, insieme al possibile rilascio di un lyric-video, che possa promuovere il brano tanto atteso. Un’indiscrezione da prendersi con le dovute pinze e che intanto già scatena il sentiment social tra le reazioni più disparate degli utenti e in particolare emerge che il remix include il suono del pianoforte che si fonde con atmosfere dance-pop e a tratti discotecare, come una fusione perfetta tra lo stile del baronetto del pop e il genere musicale che contraddistingue la “Santa del pop”.

Britney Spears: "Se dico come sto, nessuno mi ascolta davvero"/ "Casa mia prigione"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Absolute Britney (@absolutebritneycom)

Il sentiment social all’annuncio di Hold me closer di Elton John featuring Britney Spears

“No, non posso aspettare ancora”, si legge tra i commenti social, e poi ancora: “Ci crederò solo quando lo ascolterò… non mi convince la notizia e ci crederò solo quando la Santa darà la sua verità”. Poi, non mancano messaggi più critici, come quest’ultimo indirizzato alla “Santa del Pop”, reduce dalla fine della conservatorship- l’istituto giuridico che la riteneva incapace di agire in nome e per conto di se stessa e che la vincolava al volere dei tutori legali, una tutela che lei ha definito in tribunale “abusiva” del patrimonio e della libertà: “Non mi sorprende… nessuna promozione, nessuna menzione… e non mi venite a dire “lei fa quello che vuole fare”, perché è ancora nell’industria musicale per fare soldi”. Insomma, una parte del web contesta che Britney Spears non abbia ancora del tutto ufficializzato il rilascio di Hold me closer featuring Elton John, quando è già online il pre-save del singolo, annunciato via social dal baronetto del pop. Che la reginetta del pop possa rifiutarsi di concretizzare il rilascio tanto atteso?

Soleil Sorge regina dell'estate: boom di like con le foto in bikini/ Il nuovo debutto

Come direbbe Britney, “we’ll have to wait and se…”, “dobbiamo aspettare e vedere”…











© RIPRODUZIONE RISERVATA