Britney Spears, il ritorno é con Hold me closer ft.ing Elton John/ La conferma di lei

Britney Spears torna alla musica: il nuovo singolo é in collaborazione con Elton John, arriva la conferma

Britney Spears é in procinto di tornare nell’industria musicale, a sei anni di distanza dall’inizio della pausa di riflessione dalla musica e quindi dal rilascio dell’ultimo album dal titolo Glory. Così come annunciato di recente da Elton John via social, quest’ultimo insieme alla figlia metaforica di Madonna e Michael Jackson rilasceranno il duetto dal titolo Hold me closer, un nuovo singolo che segnerà quindi il ritorno sulle scene di Britney Spears, tanto atteso dai fan della popstar americana.

L’audio del singolo in arrivo ha subito in questi giorni il leak, ovvero é finito per essere pubblicato in rete prima del preannunciato rilascio, previsto per il 26 agosto 2022, e mentre Elton John annuncia su Instagram la collaborazione avvenuta in studio di registrazione con Britney, i fan di quest’ultima si chiedono se la beniamina del pop abbia accettato di condividere con il baronetto del pop il suo ritorno sulle scene e il motivo é il silenzio social dell’artista rispetto all’atteso duetto.

Ma proprio in queste ore, segnate dal weekend di fine agosto 2022 Britney Spears sembra aver confermato dal suo canto la collaborazione con il baronetto del pop, scatenando le reazioni social degli internauti in visibilio per l’attesa pubblicazione. La cantante ha postato cioè un’immagine che la ritrae insieme al baronetto del pop, lasciando intendere di essere pronta a viversi la nuova avventura musicale con il collega britannico.

Il sentiment social al nuovo rilascio

Gruppi di fan del duo si dicono in trepidante attesa per il rilascio di Hold me closer, che dal leak subito in rete si preannuncia essere la commistione perfetta tra il pianoforte, che é l’elemento più rappresentativo della musica di Elton John , e il sound dance pop che ha contraddistinto negli ultimi anni la musica della “Santa di Las Vegas”, reduce dalla liberazione dalla conservatorship, l’istituto giuridico che dal 2008 al 2021 giudicava la cantante incapace di agire in nome e per conto di se stessa e vincolata ai tutori legali.

In seguito alla liberazione dalla conservatorship, Britney Spears ha coronato di recente il sogno del matrimonio con il modello persiano Sam Asghari, di diversi anni più giovane, e ora si prepara per il grande ritorno nell’industria musicale.











