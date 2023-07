Britney Spears: la nuova vacanza estiva é un ritorno in Italia/ “Ecco cosa indosserò…”

Britney Spears ritorna in Italia: cosa si cela dietro la vacanza estiva?

Britney Spears si prepara per una nuova vacanza estiva all’orizzonte, che al contempo suggella anche il suo ritorno nel Belpaese. Ebbene sì, per la grande gioia dei fan in Italia, la reginetta del Pop e figlia metaforica di Michael Jackson e Madonna ha intenzione di trascorrere le vacanze nel territorio italiano, così come lei stessa fa sapere in un annuncio diramato via social sul suo profilo Instagram personale. A corredo di due scatti che la immortalano nel post condiviso in data 7 luglio 2023, in una vecchia apparizione sul palco, mentre sfoggia una mise con giacca bianca, Britney Spears annuncia di voler fare ritorno in Italia.

Britney Spears ospite speciale per una performa in Italia?

“Pubblico questo perché domani vado in Italia e indosso la stessa giacca che indosso qui in queste foto… -scrive la cantante statunitense, dando preavviso social della sua vacanza convenuta in Italia -. Non ho idea di dove sia ma sono CONSAPEVOLE del MICROFONO in mano!!!”. Insomma, sembra proprio che la Santa del Pop abbia dimenticato la performance per cui ha indossato la giacca che avrebbe intenzione di sfoggiare al rientro in Italia. Tuttavia, il post di preavviso social, intanto, manda in visibilio i fan della popolare artista originaria degli Stati Uniti d’America, in particolare i fruitori della musica della popstar residente in Italia. Tanto che il post fa incetta di like da parte degli internauti, nonostante la popstar abbia disabilitato la funzione dei commenti via Instagram, aperti al popolo del web.

Ma quale sia il motivo che si cela dietro l’idea di una vacanza in Italia convenuta dalla cantante americana resta un arcano da svelare. Che Britney Spears sia in trattative per una nuova apparizione mediatica, da registrarsi in Italia? Non si escluderebbe la possibilità che la “Santa del Pop” possa essere tra i papabili candidati ospiti speciali attesi alla nuova edizione del Festival della canzone italiana, per l’edizione di Sanremo 2024, di cui Amadeus é il preannunciato conduttore e direttore artistico. Lo stesso Amadeus non ha mai nascosto di avere Britney tra i nomi degli ambiti ospiti sanremesi custoditi nel cassetto dei suoi sogni.

