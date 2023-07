Britney Spears, la verità é nel memoir: “Ho fatto psicoterapia per finire il libro…”/Esce “The Woman in me”

Britney Spears: il nuovo debutto come scrittrice é con il rilascio del primo memoir, “The woman in me”

Britney Spears torna a sorprendere, annunciando nel web il rilascio della nuova opera dal titolo “The Woman in me”. “La donna in me”, tradotto in italiano dall’inglese “The Woman in me”, é il titolo del primo libro autobiografico in versione “memoir” e a prima firma di Britney Spears, realizzata per Gallery Books, casa editrice facente capo a Simon & Schuster. E la Santa del Pop in carne ed ossa ne dà annuncio del rilascio previsto per il prossimo 24 ottobre 2023, attraverso dei post condivisi con il web, via Instagram.

In un primo video-spoiler sono svelate la cover e la data di rilascio del libro, con lo start dei pre-orders lanciati dalla popstar nelle inediti vesti di scrittrice: “Sta arrivando. La mia storia. Alle mie condizioni. Finalmente. Sei pronto?”.

Poi, é la volta di un altro video dove la Santa, liberatasi nel novembre 2021 dalla conservatorship -la tutela abusiva del patrimonio e la libertà personali- così come lei denunciava in un’udienza in Tribunale che la vincolava al volere dei tutori perché giudicata incapace di agire dal 2008- aggiunge: “Mi sono fatta il cu*o per questo libro. Ho fatto molta terapia per finire questo libro, quindi è meglio che vi piaccia. E se non vi piace, va bene lo stesso”.

E, intanto, il successo dell’opera, può già dirsi assicurato. Nelle prime ore che seguono all’annuncio, The Woman in me si impone come nuova #1 tra i Best-Seller su Amazon, nella sezione Biografie di ricchi e famosi. Un nuovo traguardo come autrice per The Legendary Britney Spears, star di hit internazionali come il debut single Baby One more time e che rivoluziona l’educazione fisica del pop in musica, dal lontano 1998.

