Britney Spears: “Lei é stata la gentilezza…”/ Paris Hilton si commuove alla menzione in “The woman in me”

Britney Spears ricorda l’amicizia di Paris Hilton, in “The woman in me”

Britney Spears registra il record storico di vendite per un libro memoir al debutto, con “The woman in me”, che tra le mention commuove Paris Hilton. Quest’ultima, ereditiera altrettanto bionda come la popstar e neo scrittrice da record, si mostra visibilmente emozionata in un video che ora virale nel web. Il filmato immortala la fascinosa Paris mentre é all’ascolto della menzione social che riceve da Britney Spears in “The woman in me”, palesandosi visibilmente commossa.

La reginetta del pop, ormai liberata dalla tutela legale “abusiva della libertà e il patrimonio” con una sentenza della giudice Brenda Penny emessa alla Superior Court di Los Angeles nel 2021, celebra la fine della lotta contro la conservatorship in una verità rilasciata per iscritto. Il memoir dei record, tra i retroscena nella vita di colei che rivoluziona l’educazione fisica del pop sin dal debut single datato 1998, Baby One more time, ricorda tra le celeb Paris Hilton, l’amica ereditiera di vecchi data che ha mostrato a Britney Spears vicinanza e conforto tenendo alla cantautrice americana compagnia nella solitudine. Soprattutto nel periodo in cui la Santa del Pop faceva i conti con il fallimento del secondo matrimonio che la vincolava al marito preceduto al terzo Sam Asghari(da cui si é separata di recente), padre dei due figli, Kevin Federline.

Paris Hilton gets emotional while hearing quote from Britney Spears’ memoir #TheWomanInMe pic.twitter.com/hYva1A7MGp — sly (@scorpiolikeyou) October 27, 2023

“Prima che me ne rendessi conto, salimmo sui tavoli, ci togliemmo le scarpe e corremmo per tutto il club come idiote glitterate in stile fata”, fa sapere la Spears nella rimembranza delle notti da party-girls condivise con l’erede Hilton. “Nessuno si è fatto male, e mi sono divertita moltissimo con Paris: stavamo solo giocando, e lo facciamo ancora ogni volta che ci riuniamo.”.

Tra le due celeb intercorre un solo anno di differenza e la Santa del pop 41enne si dichiara molto legata all’ereditiera 42enne. La mention di Paris Hilton in The woman in me non lesina parole pregne di gratitudine per l’amicizia che vincola le due star bionde: “Una delle persone che è stata più gentile con me quando ne avevo davvero bisogno è stata Paris Hilton…Gran parte dell’America la considerava una ragazza festaiola, ma io la trovavo elegante.”

“Abbiamo iniziato a uscire insieme”, prosegue tra i retroscena nel libro, Queen Britney, per cui Paris Hilton rappresenta la gentilezza. “Mi ha incoraggiato a provare a divertirmi per la prima volta dopo molto tempo- la Santa Spears ricorda che Paris Hilton le abbia insegnato a divertirsi, facendole compagnia-. Con Paris ho attraversato la fase della mia festa. Ma siamo chiari: non è mai stato così selvaggio come la stampa lo ha descritto. C’è stato un tempo in cui non uscivo affatto”. Poi, tra i ricordi che riaffiorano nella verità del memoir della Santa di Las Vegas, che la sin city celebra il 5 novembre di ogni anno per il contributo nell’entertainment suggellato nel successo del residency-show lasvegasiano Britney Piece of me, la leggenda vivente ricorda: “Alla fine, quando—con i bambini adeguatamente supervisionati a casa da abili badanti—sono uscita di casa per qualche ora, sono rimasta fuori fino a tardi e ho bevuto come qualsiasi altra ventenne… non ho sentito altro che fossi la peggiore madre che”.

Insomma, da una parte Paris Hilton le regalava attimi di eternità, all’insegna della spensieratezza oltre il continuo e duro lavoro di popstar e mamma single, dall’altra parte invece i media la braccavano e a suon di scatti indesiderati dei paparazzi Britney finiva al centro dalla stampa come un cattivo role-model. Si ricorda lo scatto iconic del trio di amiche nel segno del Pop, dove la terza era un’attrice altrettanto celebre come le bionde: “Sai cosa abbiamo fatto io e Paris quella notte apparentemente folle -racconta Britney – che per tutti é passata come una cosa così tanto importante, quando siamo usciti con Lindsay Lohan? Ci siamo ubriacate”.

