Britney Spears, matrimonio in crisi con Sam Asghari?/ L’indizio che insinua il dubbio

Britney Spears e Sam Asghari nascondono una crisi del matrimonio? Esplode il gossip internazionale

Britney Spears vive una crisi matrimoniale con il terzo marito, Sam Asghari, o almeno questo é il gossip di risonanza global del momento. L’indiscrezione sulla possibile rottura tra i due coniugi, unitisi di recente come marito e moglie dopo circa il periodo di un lustro di fidanzamento, é ripresa in modo incessante negli ultimi giorni, dai media. Questo, dal momento che la reginetta del pop si é lasciata immortalare in alcune immagini mentre si trovava in vacanza in Messico e in sua compagnia figurava l’agente e amico per la pelle Cade Hudson. La stessa popstar americana, sulla scia dell’avvistamento messicano, ha condiviso degli scatti via Instagram, che la ritraggono mentre si lascia abbracciare dal moro amico e del marito persiano non vi é neanche l’ombra. Un indizio che, unitamente al fatto che da tempo Britney non si mostri pubblicamente, in primis via social, in compagnia con Sam Asghari, secondo il gossip mainstream farebbero da tasselli come indizi del possibile puzzle di una crisi matrimoniale tra la Spears e il marito più giovane. Gli esperti di gossip da ogni parte del mondo non escluderebbero una preannunciata rottura tra la 41enne Britney e il 29enne Sam. I due, ancor prima di sposarsi nel 2022, si conoscevano per la prima volta sul set del video musicale di Slumber Party, singolo della cantante estratto dall’album Glory, nel 2016.

E, inevitabilmente, in questi giorni segnati dalla Quaresima, nell’attesa della Santa Pasqua si propaga a macchia d’olio nel mondo il sospetto di una possibile rottura tra la popstar e il modello, che convolavano a nozze mesi fa.

Sam Asghari replica al gossip sulla crisi con Britney Spears

Tanto che il fandom della coppia temerebbe che i due beniamini siano l lontani tra loro. Ma qual é la verità delle parti coinvolte? Se Britney si riserva della facoltà di non palesarsi in compagnia con Sam, tra i nuovi post pubblici su Instagram, Asghari si lascia ritrarre in una foto postata sul re dei social, tra le Instagram stories, mentre sembra indossare quello che potrebbe rivelarsi l’anello nuziale dell’amore coronato con la cantante icona del pop made in USA. Che sia una trovata, quella del post da parte del modello, per una smentita della vociferata rottura della popolare coppia di coniugi? In alternativa all’ipotesi di una smentita della chiacchierata crisi matrimoniale, spunta ora anche la pista che vedrebbe Britney Spears responsabile di un allontanamento da Sam, con il marito che continuerebbe a sentirsi legato alla popstar, nell’alternativo possibilità di una pausa di riflessione della cantante dal giovane coniuge.

