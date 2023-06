Britney Spears: “Mi spezza il cuore…”/ La replica all’accusa di dipendenza dalla droga

Britney Spears é dipendente dalle droghe? Arriva l’accusa dell’ex marito Kevin Federline

Britney Spears replica al gossip generale, che sarebbe in particolare sollevato dall’ex marito Kevin Federline, che la vedrebbe tacciata di fare uso e abuso di sostanze stupefacenti.

Stando ai principali rumor circolanti online e ripresi tra le pagine delle testate cartacee di risonanza global, la “Santa del Pop” farebbe preoccupare i familiari relativamente ad una dipendenza da alcune sostanze. Una voce che sarebbe urlata a gran voce da Kevin Federline, il padre dei figli Jayden James e Sean Preston, che Britney Spears aveva al secondo matrimonio rivelatosi fallimentare.

Britney Spears replica all’accusa di Kevin Federline

«Ho pregato che qualcuno rendesse pubblica questa cosa poiché è terrificante», avrebbe riportato l’ex ballerino Kevin Federline a The Sun, raccontando inoltre di aver meditato di mobilitarsi per un pronto ricovero della “Santa del Pop“, Britney Spears. Questo, per liberare l’ex moglie dal circolo vizioso della dipendenza dalla metanfetamina.

Un’accusa quella circolante sul suo conto, relativamente alla dipendenza dalle droghe, che la popstar statunitense ora prontamente smentisce in un nuovo intervento a mezzo Instagram, come riporta Cosmopolitan. «Il fatto che le persone affermino cose che non sono vere è così triste», commenta a caldo Britney Spears, per poi rincarare la dose: «Potrebbe anche non essere lui a dire queste cose visto che non ha alcun senso che facciano affermazioni di questo tipo». Insomma stando a quanto riferisce la reginetta del Pop, l’ex marito Kevin Federline sarebbe presto sbugiardato.

«Mi spezza il cuore», prosegue l’affondo la cantante: «È triste perché tutti sentono che è giusto inventare bugie di questo tipo». Tuttavia, al di là del chiacchiericcio sul suo conto, Britney Spears oggi si dichiara felicemente sposata con il terzo marito, Sam Asghari.

