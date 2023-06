Britney Spears: “Nel memoir voglio scrivere la mia verità, ma…”/ La reazione alla censura

Britney Spears sogna il rilascio del libro di memorie

Britney Spears si sente di nuovo in gabbia, stavolta a causa del mancato rilascio del suo atteso memoir, il libro autobiografico sulla vita e la carriera. La popstar americana, che con il contributo artistico, a partire dal singolo al debutto nella music farm risalente al 1998, Baby One more time, ha rivoluzionato negli anni l’educazione fisica del pop, ha a quanto pare in cantiere il progetto della pubblicazione di un libro di memorie.

Britney Spears: "Il mio primo amore.."/ Web diviso per la dedica al figlio lontano

Un’opera che da parte della cantante americana vuole riportare le verità top secret tra le vicende personali, come la lovestory del sogno USA con Justin Timberlake poi finita per un presunto tradimento, passando per i rapporti tra alti e bassi con i familiari anche per effetto della conservatorship. L’istituto giuridico che teneva l’artista, dal 2008 fino al 2021, vincolata al volere dei tutori tra cui il padre Jamie Spears, perché giudicata dalla legge incapace di agire. “Una tutela abusiva della libertà e il patrimonio”, con il beneplacito dei familiari, come denunciava Britney Spears in una delle ultime udienze in tribunale, prima della sentenza della Superior Court di Los Angeles emessa da Brenda Penny. Il giudice ha stabilito la liberazione della consacrata “Santa del Pop” nella città del peccato Las Vegas, dalla tutela legale, e ora che la popstar intenderebbe rivelare al mondo le verità mai dette qualcosa e/o qualcuno le impedirebbero il rilascio del memoir.

Britney Spears: "Ho messo su peso, ma almeno ora ho cu*o..."/ La prova costume é virale!

“Le memorie rivelatrici di Britney subiscono più ritardi mentre gli avvocati dietro le quinte mettono in gioco la legalità -si apprende da Breathe Heavy.com che riprende la testimonianza di un insider pubblicata da Okmagazine! -. ‘I ritardi iniziali hanno coinvolto avvocati interni che hanno

setacciato tutto e inviato modifiche indietro, e un altro giro di ritardi è arrivato da alcune persone con cui lei ha lavorato e dalla famiglia. Ma gli editori ci stanno lavorando”. Secondo la voce vicina alla Santa del Pop, Britney Spears si sarebbe già mostrata pronta a mediare per delle modifiche al memoir, per l’ok al rilascio, “Britney ha già rivisto il libro un paio di volte e non è disposta a abbassare ulteriormente il tono”, é in sintesi l’indiscrezione più bollente del gossip-spoiler sul memoir.

Britney Spears: "Si é presentata alla porta, dopo 3 anni.."/ É pace con mamma Lynne Spears!

Britney Spears rischia la destinazione del memoir?

“Britney Spears è infastidita da tutti i nuovi ritardi e vuole che il libro venga fuori il prima possibile”, si apprende inoltre della volontà della popstar americana di condividere con il mondo le verità mai svelate. Il libro delle memorie lo si anticipa con la definizione di “brutalmente onesto” e non a caso, a carico di Britney Spears, sarebbero giunte delle lettere per mezzo di legali inviate agli editori del libro, da persone che conoscono da vicino l’artista e ritengono compromettente il contenuto della sua opera. Stando al gossip del momento, Britney e/o chi per lei tra gli autori menzionerebbero nell’opera delle star del mondo filmografico e del cinema, così come anche della musica. Non si esclude, quindi, che il memoir possa essere cestinato tra i progetti in cantiere della cantante.

Nonostante abbia vissuto la sua vita sotto l’indiscreto public eye, Britney Spears avrebbe tenuto nascoste diverse realtà del suo vissuto, che ora intende urlare ai fan e non.











© RIPRODUZIONE RISERVATA