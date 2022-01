Britney Spears nuda e libera su Instagram/ “Non mi sono mai sentita meglio”

Britney Spears si mostra completamente senza veli su Instagram festeggiando la ritrovata libertà dopo la sentenza dello scorso novembre che ha restituita alla popstar la facoltà di decidere della propria vita dopo anni di battaglie. “Sono stata in trappola per 13 anni. Ora sono grata per ogni giorno che vivo. Per me adesso è un grosso cambiamento“, aveva dichiarato subito dopo la sentenza. L’artista, inoltre, aveva promesso che avrebbe festeggiato la ritrovata libertà ed è quello che sta facendo.

Su Instagram dove si è sempre mostrata senza filtri e senza trucchi, Britney Spears si mostra in tutta la sua bellezza. L’artista indossa semplicemente delle calze bianche mentre con le braccia copre i seni e una emoticon copre l’intimità. Foto che sono diventati immediatamente virali conquistando migliaia di like, ma nessun commento. Nel pubblicare le foto, infatti, la Spears ha scelto di disattivare i commenti.

Britney Spears e il messaggio di libertà

Britney Spears ha scelto il giorno dell’Epifania per regalare ai fan una serie di foto in cui appare senza veli. Con le immagini del proprio corpo, la Spears lancia un forte messaggio di libertà, quella a cui ha rinunciato per diverso tempo e che ora sta riassaporando totalmente. “Sono una donna libera, non mi sono mai sentita meglio”, scrive nella didascalia che accompagna le foto. «Festeggerò la mia libertà e il mio compleanno per i prossimi due mesi! Insomma, dopo tredici anni… ho aspettato abbastanza», aveva annunciato dopo la sentenza.

Un messaggio bellissimo e positivo quello che sta lanciando l’artista che è sempre più amata dai fan che, dopo aver fatto il tifo per lei durante la battaglia legale, ora sperano di sentire presto nuovamente la sua voce. Il 2022 porterà nuovamente Britney Spears in una sala d’incisione? I fan se lo augurano.





