Britney Spears nuda su Instagram/ Festeggia la libertà: padre-tutore sospeso

Britney Spears torna libera e festeggia pubblicando una serie di foto su Instagram in cui si mostra totalmente senza veli. La regina del pop, diventata famosa quando era ancora giovanissima, dopo una lunga battaglia legale, ha riassaporato il gusto della libertà. Dopo tredici anni, il padre, Jamie Spears, è stato sospeso nel suo ruolo di tutore legale. A deciderlo è stata la giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny. Una decisione che è rimbalzata sui social facendo tornare in tendenza l’hashtag #FreeBritney con milioni di tweet di gioia pubblicati dai fan dell’artista.

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: il giorno dell'addio di Joele?

Molti hanno definito la scelta della giudice “una liberazione” per la cantante che, nelle ultime udienze, aveva testimoniato chiedendo di poter tornare ad essere tutrice di se stessa. Per festeggiare “la liberazione”, Britney ha regalato ai fan foto in cui si mostra senza veli e senza filtri.

Britney Spears nuda sui social: “Nessuna modifica alle foto”

Serena, rilassata e libera, Britney Spears si lascia immortalare posando sia solo con lo slip che totalmente senza veli e coprendo le parti intime con le mani o con dei piccoli disegni. E’ una Britney libera quella che si mostra ai milioni di fan che, negli ultimi mesi, hanno lottato con lei mandando in tendenza l’hashtag #FreeBritney.

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: Carola o Christian, chi in sfida?

Dopo aver ritrovato la libertà, la popstar americana respira anche la libertà di mostrarsi senza trucchi e senza veli e regalando delle foto che hanno conquistato milioni di like. “Sdraiarsi nel Pacifico non ha mai fatto male a nessuno !!!! Nessuna modifica alle foto… le curve della vasca”, scrive.

LEGGI ANCHE:

Star in the Star, pagelle 3a puntata ed eliminati/ Lady Gaga top, Madonna flop

© RIPRODUZIONE RISERVATA