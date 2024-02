Britney Spears: nuova #1 su iTunes nel mondo, con “Liar”/ S’infiamma la guerra con l’ex Justin Timberlake! 

Britney Spears vs Justin Timberlake: s’infiamma la querelle tra le popstar

S’infiamma la Battle tra ex nella classifica iTunes, dopo il “j’accuse” di Britney Spears nel libro “The woman in me”, sferrato contro Justin Timberlake. Le due popstar, precursori nel genere Bubble gum Pop anni ’90, tornano protagonisti di una guerra a distanza, dopo che nel libro bestseller di recente uscita, “The woman in me”, Britney Spears ha ammesso di essersi sentita indotta all’aborto volontario, da parte di Justin Timberlake. Questo dal momento che lui non avrebbe voluto diventare padre con lei data la sua giovane età, all’epoca della loro idilliaca lovestory.

Un j’accuse che contribuisce, intanto, alla conquista della posizione #1 per Britney Spears nelle classifiche di vendite musicali iTunes nel mondo e quella globale, la WorldWide Song Chart, dove la bionda supera l’ex con la vecchia canzone dallo stesso titolo riemersa dal 2011, “Selfish”, ai danni della nuova datata 2024 di Justin Timberlake. E mentre Justin Timberlake replica alla vendetta spearsiana a suon di frecciatina al veleno, dichiarando di non dovere delle scuse a nessuno, alludendo sibillinamente all’ex rispetto all’accusa, Britney Spears prepara il terreno fertile per una nuova #1 nel mondo.

A prima firma Il sussidiario.net, i fan della Santa del Pop preparano via social il piano per incrementare ascolti in streaming e vendite di “Liar”, un altro brano che riemerge dal passato, contenuto nell’album Glory della regina del Pop e che ora mira alla leadership in chart.

Liar di Britney Spears conquista la #1 su iTunes: il nuovo sorpasso ai danni del comeback di Justin Timberlake!

E nel giro di pochi minuti, il Britney Domination movement raccoglie già la nuova #1 su iTunes Brazil. É il Brasile a doppiare la prima posizione in classifica dopo il primo clamoroso superamento della vecchia Selfish ai danni della nuova Selfish, in favore a Britney contro Justin.

Insomma, la guerra tra i fandom dei due cantautori pop statunitensi sembra non accennare ad arrestarsi. Con i fan della Santa che intendono ostacolare il successo di Selfish, il brano del ritorno alla musica di Justin, sfruttando la discografica di innumerevoli hit mancate al rilascio di singoli, di Santa Britney.

Che Britney Spears possa decidersi a segnare un nuovo ritorno all’industria musicale, dopo la minaccia social di addio alle scene, complice il supporto dei fan nel mondo, non si direbbe quindi un’ipotesi azzardata!

Liar reached #1 on iTunes Brazil following Justin Timberlake's statement 🇧🇷 pic.twitter.com/wsoqgPHKub — The Blackout Zone – Fan Account (@Blackout_Zone) February 1, 2024













