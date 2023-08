Britney Spears: nuovo album e cambio di casa discografica nei piani/ Lo spoiler sul ritorno

Britney Spears: che succede dopo la rottura con il terzo marito, Sam Asghari?

Britney Spears torna al centro dell’attenzione mediatica, sulla scia del gossip sulla separazione con il terzo marito Sam Asghari, e stavolta lo si deve allo spoiler di nuovi progetti. In replica al gossip e gli aggiornamenti continui sulla rottura tra i due ormai ex consorti , i diretti interessati confermano via social la fine del loro matrimonio che si celebrava nel giugno 2023, poco più di un anno fa, con Sam Asghari che in particolare condivide nel web una storia rivelatrice su Instagram, chiedendo al global-gossip vicinanza e rispetto generali verso l’ex coppia. Uno stato in cui il modello persiano 29enne ammette che chiedere privacy nel momento di congiuntura che lo vede braccato dai media per la rottura con la reginetta del pop, sarebbe ridicolo da parte sua.

Ma Sam tiene comunque a esortare l’occhio pubblico a mostrare vicinanza e rispetto all’ex coppia, relativamente ai particolari sulla vita privata, anche per il bene di Britney Spears. I fan della cantautrice americana, intanto, cominciano a temere che Britney Spears possa non metabolizzare bene la rottura in amore con il modello, tanto da finire in balia di un nuovo meltdown sotto il peso della pressione mediatica, dopo la crisi psicofisica avuta nel 2007 per il matrimonio rivelatosi fallimentare con Kevin Federline. L’ex ballerino con cui lei é diventata madre dei figli, Sean Preston e Jayden James, ha visto l’ex moglie celebrity far fronte alla conservatorship dal 2008 e per oltre un decennio, si tratta della tutela legale che vincolava Britney al volere dei tutori perché giudicata incapace di agire. Ma, intanto, Breatheheavy.com segnala delle ulteriori indiscrezioni sul conto della vita della popstar americana, che sono di dominio pubblico e circumnavigano il web.

Lo spoiler sui nuovi progetti in cantiere

“Britney Spears sta pianificando di incidere un nuovo album. Lei ha un parterre fitto di scrittori e potrà ricevere canzoni da qualche grande artista”, riprende la fonte dello spoiler che vedrebbe delle grandi novità all’orizzonte per la “Santa del pop”, dal punto di vista artistico e della carriera musicale. Questo, ben oltre il chiacchiericcio mediatico che regna sovrano su scala global e attribuisce a lei e a Sam Asghari il titolo di coppia scoppiata più braccata dal gossip, nell’estate 2023. Insomma, con il matrimonio finito tra la popstar americana 41enne e il personal trainer persiano 29enne, potrebbe avere inizio un ritorno in grande stile, sulle scene musicali, per Britney Spears.

Ma non é tutto. Perché, inoltre, la fonte web riprende l’indiscrezione secondo cui Britney Spears sarebbe protagonista nella fase iniziale di una trattativa avviata per un nuovo contratto discografico con la major, Sony. Che la Santa del Pop, complice il successo mondiale del duetto estivo “Mind your business” con will.i.am, sia prossima al ritorno, con tanto di cambio della casa discografica? Al posto di quello che la vincola a Jive, RCA Records, quindi, potrebbe subentrare un nuovo contratto discografico per The Legendary Britney Spears.











