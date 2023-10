Britney Spears: Paris Hilton e Jessica Alba si travestono da lei/ Web in tilt per il trend di Halloween!

Britney Spears é il trend di Halloween: Paris Hilton e Jessica Alba omaggiano la reginetta del pop

Mentre nel mondo si registra il suo record storico per il libro più venduto, The woman in me, Britney Spears é il costume più in voga di Halloween e Paris Hilton e Jessica Alba ne sono la prova del nove vivente. In occasione del party che si tiene comme d’abitudine a Los Angeles, e che quest’anno si rinnova il 27 ottobre, quello di Casamigos, volto a celebrare Halloween, le star di fama internazionale sfilano con i costumi halloweeniani e tra questi si impone in particolare il trend di Britney Spears.

Tutti i look iconici, con cui la Santa di Las Vegas abbia ad oggi rivoluzionato l’educazione fisica del pop a partire dal rilascio del debut single Baby One more time nel 1998, sono in questi giorni ispirazione per la scelta del costume da sfoggiare ad Halloween. E non solo per il fandom della popolare cantautrice statunitense. Complice il successo corrente nel momento, del libro memoir più venduto di sempre, rilasciato il 24 ottobre e sulla vita e la carriera della popstar, The woman in me, anche tra le celeb di fama global c’é chi si ispira alla Santa del pop per la scelta del costume di Halloween. Come nel caso di Paris Hilton e Jessica Alba.

Quest’ultime, l’ereditiera e l’attrice, scelgono di sfoggiare un outfit a testa tra le mise più iconiche che si ricordino nella storia della carriera artistica della reginetta del pop 41enne.

É virale nel web il tribute-video di Paris Hilton dedicato a Britney Spears e…

In particolare, così come mostra il video più virale su Instagram tra i trend online nell’attesa per la notte di Halloween, Paris Hilton si lascia immortalare mentre indossa l’abito da hostess in tinta Blue cielo, come la Britney protagonista nel video musicale del singolo e hit, Toxic: “In onore alla regina Britney. Buon Halloween”, scrive nella caption a corredo del video postato su IG, l’amica di lunga data della popstar di Toxic, Paris. E anche Jessica Alba, tra i post più virali e a tema di Halloween circolanti nel web , non lesina devozione verso la neo scrittrice del libro best Seller su Amazon, The woman in me Britney Spears. Per l’occasione del party Casamigos Jessica Alba sfoggia la jumpsuit colore carne glitterata, dalle trasparenze audaci, che la protagonista Britney indossa nello stesso video musicale di Toxic. Insieme al duo di fashioniste, per la serie non c’é due senza tre, al celeb party anche Zara Larsson dedica un tribute-outfit alla Britney Spears degli anni d’oro nella sua carriera controversa e rivoluzionaria nel segno della pop culture.

Paris Hilton, Zara Larsson and Jessica Alba all dressed up as Toxic by Britney Spears last night pic.twitter.com/Z0ouksKVYD — Fan Account (@breatheonmiley) October 28, 2023













