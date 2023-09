Britney Spears: “Quante volte siete stati ingannati da chi amavate?”/ L’accusa all’ex marito, Sam Asghari

Britney Spears e la nuova vita da single: il video virale

Britney Spears festeggia la sua vita da single, ormai lontana dall’ex marito più giovane Sam Asghari, che avrebbe ingannato la popstar. O almeno questo é quanto si rileva alla visione di un nuovo video che la stessa cantautrice statunitense condivide a mezzo Instagram, immortalata in una sexy jumpsuit leopardata e con tanto di reggiseno in bella vista

. Nel suo salone di casa, così come emerge dal video che é ora virale nel web, Britney Spears si lascia andare ad una coreografia improvvisata sulle note del vecchio tormentone estivo “Trick me” di Kelis. Un contenuto IG o forse più semplicemente una chiara frecciatina indirizzata all’ormai ex marito Sam Asghari, che lei ha smesso di seguire a mezzo social e con il quale vive una battaglia legale per una tanto discussa causa divorzista avviatasi lo scorso agosto 2023, poco più di un anno dopo la data delle nozze.

“Potevi ingannarmi una volta, ma non ti permetterò di farlo due volte”, é il messaggio sibillino che la sexy bionda reginetta del pop lancia lasciandosi andare a delle movenze audaci, in una versione personalizzata in playback sulle note di Kelis. Il video sospetto di una frecciatina social di Britney Spears sferrata a Sam Asghari fa ora il giro nel web, nonostante la popstar abbia disabilitato la funzione dei commenti social aperta al popolo nel web.

Lo sfogo della reginetta del pop

Nella caption del post, Britney Spears svela di aver realizzato il video il giorno prima di fare tappa in Messico. Ma non solo. Inoltre l’artista lamenta che l’obiettivo fotografico poco gradito dei paparazzi le faccia notare a mezzo media che abbia bisogno di andare dal dentista: “Interessante…non so come facciano a piacere gli apparecchi dentali…non avevo idea proprio!”.

