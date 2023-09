Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro chiudono i contatti social/ Fine della lovestory, dopo “Venezia 80”?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si dicono addio, dopo il Festival di Venezia 80?

Dopo il romantico sbarco di coppia registrato a Venezia 80, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano dirsi addio, ancora una volta. I due concorrenti uscenti del reality show in onda sulle reti Mediaset -Grande Fratello vip 7- dove hanno avviato il loro idillio d’amore vissuto tra vari tari tira e molla di cui l’ultimo pochi giorni prima dell’evento veneziano, potrebbero segnare ora un nuovo the end dopo lo sbarco all’ottantesima edizione corrente del Festival del cinema. Gli Oriele, così come vengono chiamati dai loro fandom, sembrano dirsi lontani nelle ore che seguono l’apparizione di coppia nel Veneto, che ha intrattenuto l’occhio pubblico con una sfilata a due, dove alla richiesta dei fotografi non é mancato un bacio da film.

Ma l’idillio d’amore nato al Grande Fratello vip 7 sarebbe ora in balia di una nuova crisi, visti alcuni particolari. Riattivatasi su Instagram, tra le stories e in post condivisi delle immagini che la ritraggono a Venezia la bionda Barbie Venezuela non menziona Daniele Dal Moro con un tag, che sarebbe dovuto verso l’ex gieffino dal momento che il fidanzato é immortalato negli stati social. “É stato bellissimo”, scrive sibillina Oriana Marzoli nel post pubblico, dove figura il momento condiviso con Daniele Dal Moro. Poi, tra le storie Oriana Marzoli sembra voltare pagina. Si reca ai celebrativi di un matrimonio, ma accanto a lei Daniele Dal Moro non c’é. E nell’evenienza che Daniele sia assente per motivi di lavoro alla cerimonia, l’assenza del Ken Veneto percepita dalla Barbie Venezuela potrebbe aver generato una nuova lite di coppia tra gli Oriele, provocandone una rottura drastica.

Il particolare che non sfugge

Un’ipotesi quella della separazione avvalorata da un curioso particolare. Dei più tra gli internauti che seguono i profili dei due fidanzati (forse ex) c’é chi segnala che Daniele non figuri tra i follower di Oriana e viceversa, sulla scia del sospetto che la Marzoli abbia subito un nuovo status di blocco da parte di Dal Moro, anche per via di un’ennesima lite.

Tuttavia, gli Oriele potrebbero tornare a palesarsi vicini, mentre non si esclude che gli Oriele stiano preparando- per scelta personale e o per gli script del reality show- il terreno dell’hype per un loro ingaggio di coppia al Gran Hermano Vip 8 made In Spagna, in partenza il 14 settembre 2023.

