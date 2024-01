Britney Spears, regina del Pop: conquista la #1 della classifica iTunes mondiale!/ “Dio é donna…” 

Britney Spears é di nuovo #1 nel mondo: il traguardo nella classifica iTunes!

Britney Spears é ufficialmente la Regina o meglio la quintessenza del Pop, dal momento che torna ai vertici nella classifica iTunes mondiale, in sua assenza dalle scene musicali. “Selfish”, un non-singolo e bonus track estratta dall’album Femme Fatale datato 2011 di Britney Spears, é la canzone più acquistata #1 nella classifica iTunes su scala mondiale, la iTunes WorldWide Song Chart, detronizzando la nuova “Selfish” di Justin Timberlake, ex fidanzato storico della cantautrice americana.

Un risultato che conferma Britney Spears come l’artista pop per antonomasia -“off the charts”- oltre il tempo e lo spazio della sua musica. Con un pezzo riemerso dal passato, al contempo, i fan di Britney Spears nel mondo registrano una sonora vendetta per lei, ai danni di Justin Timberlake, reo di aver portato la regina alla scelta dell’aborto del figlio concepito quando i due cantanti insieme erano la coppia popstar più amata di sempre, tra gli ultimi ’90s e i primi anni 2000. Sulla scia della confessione tra le pagine del libro bestseller The woman in me, in cui lei lascerebbe intendere di sentirsi pentita dell’aborto maturato come scelta per via di Justin Timberlake, che all’epoca non avrebbe voluto diventare padre alla sua giovane età spingendo Britney alla scelta sofferta di abortire, i fan della Santa del Pop rendono “Selfish” by Spears la canzone #1 nel mondo e per ben due giorni di fila!

Il traguardo di Britney Spears, nel mezzo della sua pausa dalle scene musicali é che con la #1 nella classifica iTunes di 40 Paesi nel mondo, la cantautrice é per ben due giorni di seguito la canzone più acquistata mondialmente nella “iTunes WorldWide Song chart”!

Tra i quaranta Paesi che la ergono al titolo di indiscussa regina del Pop, figurano Italia, Spagna, Messico, Brasile, Cile, Portogallo e anche gli USA! Un risultato storico é la nuova numero uno nel mondo di Britney Spears, che ha dell’incredibile dal momento che la cantautrice americana é lontana dalle scene musicali.

La reaction al nuovo traguardo nel mondo

E, riattivatasi su Instagram nelle ore del nuovo record segnato in musica, a corredo di un video che la immortala in una ritrovata forma fisica perfetta, lei stessa Santa sembra registrare una clamorosa reaction alla #1 nel mondo soffiata all’ex Justin Timberlake, che il 25 gennaio 2024 ha rilasciato la nuova canzone che porta lo stesso titolo della BOP #1 nel mondo, “Selfish”: “Se un uomo é un uomo, la donna é un Dio… Eccomi per la prima volta con un vero set di exstension”, scrive sibillina l’indiscussa Santa del Pop nel post che rompe il silenzio social della cantante americana. Che il nuovo video sia una frecciatina a Justin, da parte di Britney, ora non può dirsi un’ipotesi azzardata a detta dell’occhio pubblico social!

