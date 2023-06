Britney Spears, Sam Asghari: “Ho sposato la donna dei miei sogni..”/ La dedica per l’anniversario di nozze

Britney Spears: la celebrazione dell’anniversario di nozze con Sam Asghari é social

Nel mezzo della pausa dalle scene musicali, dopo la liberazione dalla conservatorship, Britney Spears torna a catalizzare l’attenzione generale per una dedica romantica di Sam Asghari. Il modello dalle origini persiane nonché terzo marito nella vita di Britney Spears, e la cantante statunitense 41enne, si conoscevano per la prima volta sul set del videoclip ufficiale del singolo estratto dall’ultimo album Glory della Santa del pop, Slumber Party. Il matrimonio, si teneva con il ricevimento per pochi intimi ospiti, in un party privato organizzato presso la nuova residenza a Los Angeles della cantante e al netto dei familiari di lei. Non potevano mancare tra gli invitati all’evento, le star amiche dei promessi sposi molto vicine alla Spears, come in particolare le popstar Madonna, Paris Hilton e la fashionista italiana Donatella Versace. Un matrimonio che giungeva dopo la liberazione della cantante dalla tutela legale che la teneva vincolata dal 2008.

La conservatorship, che per le relative disposizioni di legge vigenti in America, giudicava Britney incapace di agire e vincolava la cantante al controllo dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears. Per effetto della conservatorship Britney Spears si sarebbe sentita una prigioniera, tanto da definire in tribunale l’istituto legale come “una tutela abusiva della libertà e il patrimonio”, vedendosi negato tra gli altri diritti la libertà di sposarsi e mettere su famiglia. Solo con la sentenza nel 2021, emessa dalla giudice Brenda Penny alla Superior Court di Los Angeles , Britney Spears si liberava della tutela e in vincolo alla volontà e il controllo dei tutori, per poi convolare a nozze con il fidanzato più giovane, Sam Asghari.

Il messaggio romantico di Sam Asghari replica all’accusa web

E in ricordo dell’evento tanto atteso dai fan dell’artista e il personal trainer persiano 29enne, lo stesso Sam Asghari, ora cattura l’attenzione generale dedicando alla consorte popstar un messaggio d’amore e di auguri per la ricorrenza dell’anniversario delle nozze autocelebrativa: ” Un anno fa sposavo la donna dei miei sogni – si legge tra le righe nella caption delle immagini che immortalano il giorno delle nozze, con Britney che indossa l’abito nuziale sognato a lungo-. Felice anniversario, amore mio”. Un messaggio, quello tra le Instagram stories del persiano, che di fatto replica allo scetticismo del popolo del web maturato sulla veridicità dell’amore di Sam verso Britney: c’é chi, tra gli internauti detrattori taccia il modello di non amare Britney Spears, se non per il patrimonio e per l’influenza nel mondo del music system e showbiz, due peculiarità che per la critica oggi farebbero di lui un personaggio popolare per essere il consorte della reginetta del pop nel mondo.

