GFvip, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: il ritorno di fiamma é clandestino/ Il gossip bomba

Grande fratello vip 5, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo tornano a formare una coppia vip?

Torna il sereno nella favola d’amore del Grande Fratello vip 5, quella della storica coppia di gieffini Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. O almeno questo é stando all’indiscrezione del momento relativa ad un preannunciato ritorno di fiamma, lanciata online.

Manuel Bortuzzo: "Lulù Selassié? Non l'ho più sentita dopo la rottura"/ "Oggi sono felicemente single"

Tra alti e bassi, dopo un colpo di fulmine registratosi tra le mura della Casa più spiata d’Italia nel mezzo del reality show intrapreso in tv, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié vivevano un amore sotto i riflettori e al cospetto dell’opinione dell’occhio pubblico. Ma a reality show ultimato i due ex Grande Fratello vip 5 passavano al centro del gossip per la fine della lovestory, rivelatasi fugace. Ad annunciare per primo la rottura era Manuel Bortuzzo con un comunicato stampa che Lulù Selassié prontamente stigmatizzava, lamentando di aver appreso della rottura solo attraverso i media e non direttamente dal nuotatore. Quest’ultimo in passato si scopriva costretto a vivere su una sedie a rotelle per effetto di una sparatoria subita per scambio di persone. E dal suo canto la principessa etiope palesava che non avrebbe mai chiuso di sua volontà la lovestory, ritenendo lo sportivo come l’amore della sua vita. Non a caso, in un’intervista concessa a Verissimo, in TV, Lulù finiva in balia di un mare di lacrime, alla conferma della rottura con lo sportivo.

CHI È LULÙ SELASSIÈ, EX FIDANZATA MANUEL BORTUZZO?/ "Non ci siamo più sentiti"

Il gossip bomba sui ritrovati piccioncini del Grande Fratello vip 5 menziona un “terzo incomodo”

“Non possiamo più fare finta di

niente – si apprende, tuttavia, dal gossip bomba appena lanciato su Instagram, dai beninformati Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimarri-. Io e @therealscuccigram abbiamo lavorato per mesi a questo super scoop. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza ” avendo le prove “Lulù Selassie e Manuel non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…”. Insomma, la perla di gossip targata Grande Fratello vip darebbe annuncio al mondo di un ritorno di fiamma top secret da parte degli coinquilini nella casa più spiata d’Italia.

GFVIP: ritorno di fiamma Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo?/ "Batti un colpo, se..."

Ma chi potrebbe essere l’uomo da cui i due “ritrovati fidanzati” si nasconderebbero? E soprattutto, per quale motivo Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si vedrebbero costretti a mantenere il segreto sulla ripresa della loro lovestory nata in TV? Che il gossip possa rivelarsi il preludio di un nuovo triangolo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA