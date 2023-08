Britney Spears, Sam Asghari perde seguaci: guerra social tra ex coniugi/ Madonna e Paris Hilton si schierano

Britney Spears, al via il defollow di massa ai danni dell’ex marito Sam Asghari

É unfollow di massa per l’ormai ex marito di Britney Spears, Sam Asghari, dal momento che si susseguono nella calda estate 2023 in corso una serie di continui aggiornamenti sul divorzio tra la popstar e il modello. Stando al gossip di risonanza global in circolo Sam Asghari avrebbe avanzato la richiesta di divorzio alla cantautrice di fama globale, chiedendo – tra le altre indiscrezioni- l’affido dei cani condiviso con Britney Spears durante la loro relazione, Porsha e Sawyer.

“Trovo che sia assurdo il fatto che Sam stia affermando che Britney lo abbia tradito – fa sapere inoltre nel mezzo del gossip international sulla rottura più discussa del momento, un insider vicino alla coppia di ormai ex coniugi vip- sapendo molto bene cosa lui facesse dal primo momento. Aveva messo in chiaro le sue intenzioni per ottenere fama quando ha iniziato a frequentarsi con lei. È stato disonesto con lei sin dall’inizio e ci rideva su con i suoi clienti in palestra. I suoi colleghi, gli altri personal trainer lo supportavano in ogni sua mossa”.

E, intanto, il seguito social del modello persiano 29enne sembra perdere terreno, con la perdita di un numero vertiginoso di follower per Sam Asghari. É il fenomeno di utenti che si schiererebbero così, in tutta sostanza, dalla parte di Britney Spears, rispetto alla battaglia legale che si configura tra i due ex consorti. La popstar americana convolava a nozze con il modello persiano nel giugno 2022 e la rottura sarebbe risalente a poche settimane fa con la separazione datata agli atti della cronaca rosa, il 28 luglio 2023.

Nel mezzo della disputa legale, il popolo del web non resta a guardare, dal momento che un volume importante di utenti attivi online, vip e non, smette di seguire via social il modello. E tra le celebrity del defollow, spuntano Madonna, Paris Hilton e ancora le altre star amiche di Britney Spears, Selena Gomez, Lindsay Lohan, Kesha e Drew Barrymore.











