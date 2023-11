Britney Spears: “The woman in me” primo tra i bestseller/ La reazione alla Top-list “The New York Times” 

Britney Spears é la regina degli incassi, nella Top list di “The New York Times” dei libri bestseller

“The woman in me” di Britney Spears diventa il libro bestseller dal record di incassi storico, nella rinnovata Top-list stilata da The New York Times. É quanto si rileva da un post condiviso via social X, dalla reginetta del pop statunitense. Uno stato in cui la cantautrice dalla tinta biondo platino si dichiara grata ai lettori, per il nuovo traguardo raggiunto con la sua opera scritta, una raccolta di memorie sulla vita e la carriera.

Marco Viola, Uomini e Donne/ "Ti ho portato un regalo": Roberta Di Padua e Barbara De Santi...

“Grazie ai fan nel mondo per aver reso The woman in me il libro #1 tra i bestseller secondo The New York Times…significa tutto per me, vi amo tutti! Se non ce l’avete potete ordinare il memoir su http://BritneyBook.com 📖”. Britney Spears registra il record siglato da The new York Times, per il volume di vendite al debutto alla prima settimana che segue il rilascio dell’opera.

The Woman In Me” ha ufficialmente venduto oltre 1,1 milioni di copie solo negli

Stati Uniti d’America, nella sua prima settimana di vendite. Le cifre di vendita

comprendono preordini, vendite stampate, e-book e audiolibri.

Silvio e Gabriella, Uomini e Donne/ Dopo l'addio a Donatella, il cavaliere sceglie...

Il messaggio di gratitudine di Britney Spears

“Ho investito anima e cuore nelle

mie memorie e sono grato ai miei fan e lettori di tutto il mondo per il loro incrollabile

supporto”, rilascia Britney Spears in una dichiarazione all’editore.

Thank you to all the fans who made #TheWomanInMe a #1 @nytimes bestseller 🤯 … it means the world to me !!! Love you all 💋💋💋 !!! If you haven’t … you can get your copy at https://t.co/ifGb83HMHq 📖@simonschuster @GalleryBooks pic.twitter.com/QVThspQci5 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) November 1, 2023



Con i primi risultati, Britney segna la storia nel segno del Pop, come la prima artista in assoluto ad avere un album e un libro che vendono oltre 1 milione di copie ciascuno in una sola settimana negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, The Woman In Me ha venduto 170.000 copie nella sua prima settimana, inclusa la versione audio.

Ed é la settimana dal più alto volume di vendite di Britney nel Regno Unito, dopo

il record delle 115.000 copie della raccolta “Greatest Hits: My Prerogative”, nel 2004.

L’editore di The woman in me, che potrebbe avere un secondo volume nel 2024 e/o diventare molto presto un film, un lungometraggio, una serie, in TV, al cinema e/o in streaming anche su Netflix, annuncia che 2,4 milioni di unità del libro sono state stampate a livello mondiale, anche se non sembra essere vendite totali… non ancora per adesso. Ma i numeri di copie vendute non mentono e rendono Britney Spears ancora una volta la “Santa del pop” imbattuta, con il nuovo progetto che la porta a inseguire le orme della madre scrittrice Lynne Spears.

Brando, Uomini e Donne/ Il gesto per far tornare Beatriz: la reazione di Raffaella

Questo, dopo la lunga battaglia legale combattuta dalla popstar contro la famiglia per la liberazione dalla conservatorship, la “tutela abusiva della libertà e del patrimonio” che teneva Britney Spears sotto il pieno controllo del padre-padrone Jamie Spears tra i tutori-conservators.











© RIPRODUZIONE RISERVATA