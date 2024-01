Britney Spears vs Justin Timberlake: é guerra tra ex, nelle classifiche/ Lei lo supera con “Selfish”: il caso

Britney Spears supera lo storico ex, Justin Timberlake: il curioso caso “Selfish”

Britney Spears e Justin Timberlake tornano al centro del global gossip, complice la loro musica, ed é il caso di una curiosa omonimia titolata “Selfish”!

Il 25 gennaio 2024 é la data di rilascio scelta per il nuovo singolo di Justin Timberlake, che ben si distingue dalle principali hit ballabili e discotecare proposte in passato dal principe del pop. Si tratta della ballad “Selfish”, che insieme all’omonima, Selfish, bonus track inclusa nell’album datato 2011, Femme Fatale, di Britney Spears, infiammano ora la guerra tra i brani musicali più acquistati nelle classifiche internazionali.

Con il rilascio su scala mondiale di “Selfish”, uno degli hashtag musicali sul social X, che, complice l’imminente uscita su Netflix del film Crossroads, fa rientrare in tendenza mondiale Britney Spears, la reginetta del Pop in musica registra un clamoroso sorpasso ai danni di Justin Timberlake. É il curioso caso fortemente dibattuto su X, che vede dividersi i fandom dei due artisti statunitensi tra le reaction più disparate al sorpasso.

Britney Spears supera con il suo buzz-single estratto dal passato, Selfish, l’omonima e nuova proposta di Justin Timberlake, nella classifica di vendite musicali iTunes Messico, mandando in visibilio i fan attivi nel web. E non solo. Con la bonus track di Femme Fatale, ben al di là della tanto vociferata minaccia di un addio alla musica, la Santa del Pop raggiunge la posizione #1 nelle classifiche iTunes di Armenia, Cile, Colombia, Arabia Saudita, Portogallo e Brasile, per poi conquistare la Top100 nella classifica iTunes di altri Paesi nel mondo. Fino ad approdare nella Top40 americana di iTunes USA! Questo, con una traccia estratta dal passato, al netto di una strategia promozionale e in fase di un possibile preludio all’addio alle scene, da parte della leggendaria cantautrice statunitense, Britney Spears.

Per la serie, i Britney Army (o per meglio dire la fanbase di Britney Spears) nel mondo dichiarano guerra ai fan dell’ex storico della Santa del Pop. Questo, rivendicando i credits del titolo di “Selfish”, una traccia di almeno un decennio fa, ai danni del nuovo singolo di Justin Timberlake, omonimo. “Selfish con Britney Spears raggiunge il maggior numero di posizioni #1, rispetto a Justin Timberlake“, sentenzia non a caso, uno dei post belligeranti più aggreganti del momento, sul social della eterna guerra tra i due ex, “X”.

Il caso della Pop Battle conquista anche il gossip tra le pagine del journal Entertainment Weekly: “É ancora Britney Bxxch! I fan di Britney Spears mandano ai vertici Selfish, per trollare il singolo del ritorno di Justin Timberlake, che porta lo stesso titolo di canzone!” , sentenzia la fonte della guerra tra ex, su X, mettendo subito a segno oltre mille like.

👑🎶 ~#BritneySpears is climbing the iTunes charts, with her 2011 "#Selfish": on the iTunes Mexico chart she surpassed her ex Justin Timberlake's new omonymous single, also titled "Selfish"!

…#1 on iTunes Mexico, Armenia, Brazil, Saudi Arabia, Portugal, Chile and Colombia! pic.twitter.com/iWn7Mj2Vyn — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) January 26, 2024

Selfish peaks on iTunes (7x #1)

#1 Colombia🇨🇴

#1 Saudi Arabia🇸🇦

#1 Mexico🇲🇽

#1 Brazil🇧🇷

#1 Chile🇨🇱

#1 Armenia🇦🇲

#1 Portugal🇵🇹

#2 Argentina🇦🇷

#6 Malta🇲🇹

#10 Austria🇦🇹

#10 Turkey🇹🇷

#14 NL🇳🇱

#16 Kazakhstan🇰🇿

#25 Slovakia🇸🇰

#26 Poland🇵🇱

#40 US🇺🇲

#42 Sweden🇸🇪

#76 Spain🇪🇸

#90 UK🇬🇧 pic.twitter.com/UudKNBmH8i — The Blackout Zone – Fan Account (@Blackout_Zone) January 25, 2024

Selfish, the new single by Britney Spears is now available worldwide Stream: https://t.co/XMQIUuYGuA pic.twitter.com/HXAuQZlj3M — It’s Britney Bitch 📖🌸 (@BritneyDaBitch) January 25, 2024

#Selfish by Britney Spears has reached #1 in more countries than Justin Timberlake pic.twitter.com/BF5D5doHsI — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) January 25, 2024

It's still Britney bitch. Spears stans are sending her 2011 song 'Selfish' up the charts to troll Justin Timberlake's comeback single of the same name. https://t.co/thjTEHdtP0 — Entertainment Weekly (@EW) January 26, 2024













