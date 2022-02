“Brividi”, testo e significato canzone di Mahmood e Blanco/ Sanremo 2022: la tua paura…

“BRIVIDI”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI MAHMOOD E BLANCO A SANREMO 2022

Mahmood torna al Festival di Sanremo dopo averlo vinto alcuni anni fa e lo fa con il testo della canzone “Brividi“, interpretata con Blanco. I due si propongono come papabili vincitori, grazie al testo completo scritto dallo stesso Mahmood oltre a Fabbriconi e Zocca.

Mahmood, malore a Sanremo 2022/ Soccorso dai sanitari Ariston per un mancamento

Le sonorità solite del cantante di “Soldi” si confrontano con il nuovo fenomeno del momento Blanco, esploso letteralmente l’estate scorsa. Insieme Mahmood e Blanco hanno la possibilità di confrontarsi sul palco con due stili molto simili e con il testo della canzone Brividi che si fa molte domande e riesce a riflettere. Si analizza soprattutto la paura, che alla fine è responsabile di quei “brividi” che danno il titolo al testo. L’intensità riesce a crescere strofa dopo strofa per arrivare a un finale davvero di grande livello emotivo. Il testo della canzone Brividi è tra i candidati alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2022.

MAHMOOD E BLANCO, COVER “IL CIELO IN UNA STANZA”/ Eterei all'Ariston… (Sanremo 2022)

TESTO COMPLETO “BRIVIDI” DI MAHMOOD E BLANCO A SANREMO 2022: SIAMO SEMPRE STATI QUI?

Brividi è dunque il testo di una canzone con cui Mahmood e Blanco sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi.

Testo completo “Il cielo in una stanza" di Gino Paoli/ La cover a Sanremo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA