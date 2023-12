Bronny James, figlio di LeBron: il ritorno in campo dopo l’arresto cardiaco/ “Commozione indescrivibile”

Bronny James, gioia incontenibile del padre LeBron per il rientro

La scorsa domenica il mondo del basket ha potuto riabbracciare una delle sue stelle più lucenti e ambiziose; Bronny James – figlio di LeBron James – è tornato in campo contro i Long Beach State per una vittoria che supera di gran lunga la sconfitta sul campo. Il figlio d’arte, la scorsa estate, è stato improvvisamente colpito da un arresto cardiaco durante gli allenamenti presso la University of Southern California. La paura, il dolore e ora la grande gioia: il giovane talento è tornato a farsi valere sul campo mettendosi alle spalle quello che poteva essere un evento ancora più tragico.

Bronny James – figlio di LeBron James – come racconta il Corriere della Sera, è tornato in campo con i Trojans giocando soli 16 minuti e con un monitoraggio costante da parte dello staff. Le precauzioni sono doverose in questa fase e tutto, per la gioia del genitore e degli appassionati, è andato per il meglio. Nonostante il breve spezzone di gara, il giovane talento si è messo in mostra con le sue spiccate doti difensive ma che non hanno scongiurato la sconfitta sul terreno di gioco. Gli applausi sono comunque arrivati a cascate, in particolare da parte di suo padre LeBron James ovviamente presente sugli spalti.

LeBron James, la toccante dedica per suo figlio Bronny: “Hai vinto la finale della vita!”

“Non riesco neanche ad esprimere quanto è stato commovente oggi per me”, ha scritto così LeBron James – come riporta il Corriere della Sera – su Instagram dopo il ritorno in campo di suo figlio Bronny James, in ripresa dopo l’arresto cardiaco della scorsa estate. Il fuoriclasse del basket ha messo in evidenza il fiume di emozioni che lo ha attraversato nell’osservare dagli spalti suo figlio riprendere la sua più grande passione a dispetto di un problema di salute che poteva pregiudicarne la carriera.

“Sono letteralmente prosciugato” – ha continuato LeBron James su Instagram, come riporta il quotidiano – “L’unica cosa che riesco a dire è: ‘Bronny, sei semplicemente incredibile’. Chi se ne frega delle vittorie e sconfitte che ci saranno, hai già vinto il campionato finale che è la vita!”. Non si può non essere d’accordo con il campione dell’NBA; il ritorno in campo di suo figlio Bronny James è sicuramente la vittoria più grande sia per sé stesso che per i suoi affetti più cari. Davanti a lui si aprono le porte di un futuro luminoso che tenterà di inseguire seguendo gli esempi del padre e supportato dall’affetto della sua famiglia.











