Brooke e Taylor amanti in Beautiful?/ La verità nelle anticipazioni americane

Brooke e Taylor: da nemiche ad amanti in Beautiful?

Brooke e Taylor, nemiche giurate da anni, spiazzano il pubblico di Beautiful innamorandosi? La bionda e la mora della soap opera americana, per anni, si sono contese l’amore di Ridge Forrester che ha sempre amato entrambe anche se, negli ultimi anni, ha scelto di dividere le proprie giornate con la Logan. Brooke e Taylor non hanno mai nascosto la reciproca antipatia dando vita anche a discussioni che sono entrate nella storia della soap opera americana. Dopo essere stata assente per diverso tempo, Taylor è tornata a vivere a Los Angeles e il rapporto con Brooke è diventato sempre più stretto.

I fan storici della soap opera, infatti, hanno notato un grande cambiamento nel rapporto tra le due donne. Tutto è nato con un video pubblicato per celebrare il giorno di San Valentino in cui si scambiano un abbraccio. Nelle puntate successive di Beautiful, Brooke esce con un uomo più giovane confidando, poi, a Taylor di non voler andare oltre con un uomo che non conosce bene. Tra le due si instaura una complicità particolare e c’è chi è pronto a scommettere sull’inizio di una relazione tra le due. Ma cosa c’è di vero?

Beautiful, anticipazioni americane: la verità sul rapporto tra Brooke e Taylor

Come svelano le anticipazioni americane delle puntate che, in Italia, arriveranno solo tra diverse settimane, tra Brooke e Taylor c’è un forte legame d’amicizia. Le due hanno scelto di mettere, temporaneamente l’amore da parte, e dare priorità al loro legame che, fino a qualche tempo fa, era impensabile. Brooke ha così trovato in Taylor una valida confidente, ma la loro amicizia durerà nel tempo o si trasformerà in un legame più profondo? “In questa fase della nostra vita abbiamo scelto la nostra amicizia anziché i sentimenti che proviamo per te”, le parole che le due donne diranno allo stilista.

A mettere alla prova l’improvvisa amicizia delle due sarà proprio Ridge. Forrester, infatti, uscirà con Brooke all’insaputa di Taylor che, però, lo scoprirà. Cosa accadrà? L’amicizia si romperà? Lo scopriremo con le prossime puntate.











