Brooklyn/ Su Rai 2 il film con Saoirse Ronan (oggi, 26 luglio 2021)

Brooklyn va in onda su Rai 2 oggi, lunedì 26 luglio 2021, a partire dalle 21.30. La pellicola è del 2015 e distribuita da 20th Century Fox Italia. L’attrice principale è Saoirse Ronan che con questo film ha ottenuto una nomination all’Oscar e non è la prima volta infatti l’occasione di stringere tra le mani la statuetta d’oro l’ha avuta nel 2020 con – Piccole donne – nel 2018 con – Lady Bird – e nel 2008 con – Espiazione – dove aveva appena 14 anni. É una ragazzina prodigio che ha iniziato a recitare all’età di 4 anni, da lì la sua vita è stata un’escalation di successi fino a farle vincere nel 2018 il Golden Globe con – Lady Bird -. In – Brooklyn – recita affianco a Domhnall Gleeson che abbiamo visto in – Star Wars: L’ascesa di Skywalker – e – Star Wars: Episodio VIII gli ultimi Jedi -.

Brooklyn, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Brooklyn. Eilis è una giovane donna che vive in un paese dell’Irlanda con la madre e la sorella. Per lei sembra non esserci un futuro, ha difficoltà a trovare un lavoro e farsi una vita, così con il consenso della famiglia e l’aiuto del sacerdote si mette in viaggio per raggiungere New York. Le prime difficoltà le avverte sulla nave che l’allontana dalla sua terra, una volta arrivata in America vive in un convitto femminile con tutte le regole rigide annesse. Conosce Tony un idraulico italo-americano e se ne innamora, per mantenersi lavora come commessa in grande magazzino e riesce a prendere anche il diploma da contabile.

Un giorno apprende della tragica scomparsa della sua cara sorella ed è costretta a fare ritorno a casa per prendersi cura della madre, nel frattempo si era anche sposata in segreto con Tony. Una volta tornata in Irlanda le viene offerto il lavoro della sorella, ritrova le sue amicizie e i luoghi dove aveva trascorso la sua infanzia e che aveva lasciato per rincorrere una vita migliore in America. Ora sembra avere tutto quello che un tempo non aveva, si innamora di Jim Farrell che le chiede di sposarlo. Eilis è confusa se accetta la proposta di matrimonio può continuare a stare vicino alla madre e non avrebbe nessun interesse di ritornare in America, difatti non risponde più alle lettere di Tony cercando in questo modo di allontanarlo dalla sua vita.

Un giorno viene inviata a prendere un tè dalla dirigente del negozio dove lavorava che le rivela di conoscere la verità, ossia che in America ha un marito. Eilis si rende conto di quanto sia retrograda quella città e capisce che l’Irlanda non è per lei, così acquista un biglietto, saluta la madre e s’imbarca per tornare a New York. Sulla nave incontra una ragazza irlandese che sta per trasferirsi a Brooklyn e le dà qualche informazione che sarebbero state utili a lei nel suo primo viaggio. Il film finisce con una scena commuovente, Eilis aspetta Tony fuori dal lavoro e fra loro c’è uno struggente abbraccio.



