Bruce Springsteen, rinviati concerti a Milano: rimborso biglietti e date/ “Problemi alla voce, presto info”

Brutte notizie per i fan italiani di Bruce Springsteen che non vedevano l’ora di precipitarsi allo Stadio San Siro di Milano per i concerti dell’1 e 3 giugno, in quanto sono stati rinviati. Ad annunciarlo è stata Live Nation Italia in una nota con Barley Arts, in cui spiegano che il motivo è legato ai problemi vocali accusati dall’artista. Non erano mancate le avvisaglie, visto che ieri a Marsiglia era previsto un concerto, che proprio per questi problemi è stato rinviato.

Bruce Springsteen è stato sottoposto ad alcuni esami e consulti, al termine dei quali i medici hanno consigliato al rocker di non tenere concerti per i dieci giorni successivi. Alla luce di ciò, è stato deciso di rinviare il prossimo concerto di Praga, che era previsto il 28 maggio al Lethany Airport, e le due date di Milano. Dopo l’annuncio del rinvio, i fan devono aspettare quello delle nuove date, che dovrebbero essere comunicate a breve.

COME STA BRUCE SPRINGSTEEN E L’ITER PER IL RIMBORSO

Per quanto riguarda le condizioni di salute di Bruce Springsteen, sia Live Nation Italia sia Barley Arts rassicurano spiegando che l’artista si sta «riprendendo bene», quindi lui e la sua band non vedono l’ora di tornare a esibirsi per portare avanti la tournée europea, a partire dal 12 giugno, giorno in cui è in programma la tappa di Madrid. Per quanto riguarda i fan italiani, è stato chiarito che chi ha già acquistato i biglietti non deve preoccuparsi, in quanto saranno validi anche per le nuove date dei concerti a Milano.

Ma è possibile chiedere il rimborso per chi non avrà modo di prendervi parte: in tal caso, bisogna effettuare la richiesta attraverso il sistema di biglietteria usato per acquistare i biglietti, come Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, sui cui portali ufficiali sono indicate le procedure per richiedere il rimborso. Le richieste possono essere fatte a partire da mercoledì 29 maggio e fino al 20 luglio.

