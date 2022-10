Bruganelli asfalta Pamela Prati/ “L’ultima volta che si è parlato di lei prima di Caltagirone c’era la lira”

Sonia Bruganelli non crede a Pamela Prati sul caso Caltagirone: nuovi sospetti al GF Vip

Sonia Bruganelli non è ancora convinta dalla versione dei fatti data sa Pamela Prati in diretta al Grande Fratello Vip 2022 sul caso Mark Caltagirone. “Io non credo che lei abbia usato volutamente i bambini perché lei non era la regista di questa storia; – esordisce in studio, spiegando che – però ti devo dire la verità: se devo pensare che lei in sei mesi non abbia avuto il momento in cui si è resa conto e per fortuna qualcuno le ha detto ‘Pamela, non prendere più soldi e non andare più a fare ospitate, stai a casa, stai buona’… questa è la versione secondo me più credibile.”

PAMELA PRATI HA CHIESTO SOLDI PER LE OSPITATE TV?/ L'avvocato smentisce al GF Vip

“Il problema secondo me non è se lei è complice o vittima, – comunque è una storia brutta – il problema è che ancora adesso ha un atteggiamento che è di difesa e aggressione per chi le fa notare che ci sono delle incongruenze.” tuona ancora la Bruganelli in studio, trovando l’appoggio del pubblico con un caloroso applauso.

Paolo Bonolis nega crisi con Sonia Bruganelli/ "Case separate? Quando vuoi bene..."

Sonia Bruganelli, la stoccata a Pamela Prati: “Prima di Caltagirone si è parlato di lei per la TV che c’era la lira!”

“Questo secondo me non depone a favore di Pamela…” incalza Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Poi continua lanciando una stoccata alla showgirl: “Diciamoci la verità, se non c’era questa cosa di Caltagirone, quando sentivamo parlare di lei per la televisione c’erano le lire! – e conclude – Per cui a lei da questa situazione ha anche giovato. Sta qui nella Casa del Grande Fratello, però vorrei che uscisse da questa storia e dopo non continuasse a parlare di ‘prima donna’ perché ce ne sono state tante di prime donne al Bagaglino ma è passato!”

LEGGI ANCHE:

Mark Caltagirone, chi è la mente dello scandalo?/ I dubbi e la "caccia" alla verità…

© RIPRODUZIONE RISERVATA