Bruna Camporin e Aldo Strambelli, genitori di Patty Pravo/ Lei: “Mia madre era sola…”

Chi sono Aldo Strambelli e Bruna Camporin?

La nota cantante Patty Pravo, domenica 14 aprile, sarà ospite a Verissimo per una lunga intervista sulla sua carriera, la sua vita e sulle persone più importanti che ne hanno fatto parte, tra cui i genitori Bruna Camporin e Aldo Strambelli.

Prima di diventare “Patty Pravo, la nota ragazza del Piper” e poi una star internazionale, era semplicemente Nicoletta Strambelli, una ragazza di origini umili che ha vissuto per molti anni insieme al padre Aldo e ai nonni paterni a Venezia e ha invece conosciuto bene la madre Bruna, solo quando è diventata più grande. Parlando della sua famiglia, la cantante ha spesso ribadito nelle interviste: “Le persone come me nascono proprio da genitori come i miei”. La vita familiare della cantante infatti non è stata per niente semplice, in principio, il padre Aldo era un motoscafista mentre la madre Bruna era una casalinga, quest’ultima però, non era affatto serena. Dopo il parto, Bruna Camporin, ha sofferto a lungo di depressione post partum e per questa ragione, spesso era ricoverata in ospedale o lontana dalla famiglia volontariamente e per questo motivo per Patty, i suoi nonni paterni hanno un po’ “sostituito” quella figura materna.

Patty Pravo e i suoi genitori: il rapporto ritrovato con mamma Bruna

Dopo aver trascorso la prima parte della sua vita insieme al padre e ai nonni, Patty ha dovuto fare i conti anche con una realtà molto triste, la madre Bruna infatti, si era rifatta una vita lontana da lei e dal padre Aldo, a Mestre aveva sposato un altro uomo e con lui era diventata madre di due bambini (Giancarlo e Fiorella).

Oggi sia Aldo e che Bruna non ci sono più, il padre della cantante è morto nel 1991 mentre la madre è morta nel 2018. Per fortuna, prima che i genitori la lasciassero, la cantante era riuscita a ricucire le ferite aperte e riallacciare i rapporti con la madre Bruna e a Verissimo aveva rivelato: “Mia madre ha avuto una vita incredibile, si è sposata a 19 anni e mi ha avutoa, ma la sua famiglia era emigrata ed era sola. All’epoca non era una cosa facile. Dopo la mia nascita ha avuto tanti problemi. Non avevo nulla da perdonarle perché non ho mai avuto nulla contro di lei, non le portavo rancore. Semplicemente non siamo cresciute insieme, ma da adulte abbiamo avuto possibilità di parlarci e ho iniziato a stimarla come donna”. In merito al padre Aldo invece, proprio come per i nonni paterni, la cantante ha sempre espresso parole di gratitudine.

