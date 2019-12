Bruno Barbieri/ “Mi piace sperimentare in cucina e nella sfera privata” (Masterchef)

Bruno Barbieri è uno dei chef di Masterchef 9, il talent culinario di successo in onda giovedì 26 dicembre 2019 in prima serata su Sky Uno. Giunto alla nona edizione, il programma si conferma uno dei grandi successi del piccolo schermo; un format che ancora oggi conquista il pubblico puntata dopo puntata. Intervistato dal CorrieredellaRomagna.it, lo chef ha raccontato perchè dopo tanti anni non si è ancora stancato di Masterchef: “perché quel mondo non è mica solo fuffa! Dietro ci sono passioni e talenti e a me piace scoprirli. Adesso il mondo è cambiato e anche la gente. Tutti sanno qualcosa di gastronomia, ed era ora magari qua in Italia abbiamo capito che stiamo seduti sulla nostra fortuna…”. Barbieri ha poi sottolineato come la tv sia un mezzo importantissimo ed immediato per comunicare qualcosa agli altri: “il messaggio arriva molto più velocemente che stando solo in cucina e questo per me è un bene, serve a far capire anche ai giovani che non le cose non sono proprio sempre facili”.

Bruno Barbieri, lo chef stellato: “I talenti ci sono”

Il successo dei programmi di cucina hanno spinto (e continuano a farlo) tantissimi ragazzi a sognare di diventare degli chef. Bruno Barbieri, che è uno degli chef più acclamati e famosi del nostro Paese, parlando proprio di questi ragazzi che sognano di fare gli chef ha detto: ” i talenti ci sono, certo non è che ne nasca uno ogni cinque minuti. Per talenti intendo qualcuno che cambierà la storia della gastronomia con qualche innovazione. Per dire, i Gualtiero Marchesi non nascono tutti i giorni, e comunque chef ci nasci. Ma parlare di cibo nei modi giusti va bene, e allora facciamolo pure ancora, anche dalla tv”. Non solo la tv nella vita di Barbieri, che recentemente è tornato anche alla scrittura con un nuovo libro. “Erano quattro anni che non ero in libreria” – dice lo chef, che poco dopo precisa – “comunque il mio non è un libro, i libri li scrive Bruno Vespa, io sono un altro Bruno e scrivo ricettari”. Il nuovo libro nasce da molto lontano come ha raccontato al Corriere di Romagna: “viene dal ricordo di mamme e nonne che ci insegnavano come in cucina non si butta nulla, che il cibo non si deve buttare. Lo abbiamo fatto girando per i mercati in tutta Italia, ma anche un po’ in giro per il mondo, e non ci sono solo ricette meravigliose, ma anche foto fantastiche e tanti, tanti aneddoti. Perché ho voluto raccontare da dove vengo, a volte chi ti vede in tv si fa magari un’idea sbagliata di te, non solo dove sono andato e dove andrò…”.

Bruno Barbieri: “non ho mai avuto rapporti con uomini”

Alcuni anni fa, intervistato da Vanity Fair, Bruno Barbieri si è sbottonato parlando della vita privata rilasciando alcune dichiarazioni sul suo orientamento sessuale: “rapporti con gli uomini non ne ho mai avuti, ma è capitato che fossimo in tre o quattro e ci fossero anche uomini…”. Barbieri come in cucina, anche nella sfera intima, ricerca dei sapori forti e decisi e non nasconde: “mi piace sperimentare”. Del resto parlando della sua vita ha detto: “tengo troppo alla mia libertà. Non ce la farei a dover rendere conto a qualcuno di quello che faccio; sono indipendente da quando avevo 12 anni”. Nonostante sia uno dei chef più famosi, Barbieri ha rivelato di adorare Johnny Deep e di sognare di fare un programma di cucina proprio con l’attore di Hollywood!



