BRUNO E VINCENZA, UOMINI E DONNE/ “Non sono interessata alla tua pensione…”

Tra Bruno e Vincenza è tutto finito, ma il cavaliere e la dama del trono over si ritrovano nuovamente al centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 7 aprile per delle spiegazioni. “Mi hai offesa perchè hai detto che sono interessata alla tua pensione. Io non sono interessata alla tua pensione perchè ho già tanto di mio”, spiega la dama.

“Ho una pensione statale e tu mi hai detto che ci saremmo sposati”, replica Bruno. “Tu hai detto che mi avresti lasciato la pensione”, ribatte ancora la dama. “Ma la pensione non è la mia”, puntualizza il cavaliere che poi chiude l’argomento augurando tanta fortuna a Vincenza. Gianni Sperti, dopo aver ascoltato il confronto tra i due, dà ragione a Bruno considerando poco carina la domanda fatta al cavaliere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Bruno e Vincenza, scontro a Uomini e Donne

Il trono over continua ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne. Tra le dame e i cavalieri più adulti non ci sono solo Alessandro e Pinuccia, ma anche Bruno e Vincenza. La dama era giunta in trasmissione per conoscere Alessandro, ma ha poi fatto un passo indietro dopo aver scoperto la sua vera età. Non volendo accanto un uomo con cui c’è una grande differenza d’età, Vincenza ha preferito chiudere la conoscenza cominciando a frequentare Bruno.

Il cavaliere vorrebbe accanto una donna con cui fare progetti immediati. Bruno, infatti, vorrebbe iniziare subito una convivenza, ma la signora Vincenza è ancora titubante volendo conoscerlo prima meglio per poi prendere una decisione. Cosa sarà accaduto tra i due negli ultimi giorni?

Bruno e Vincenza, la decisione definitiva a Uomini e Donne

Sia Bruno che Vincenza sperano di trovare una persona con cui trascorrere del tempo piacevole insieme e farsi compagnia. Avranno trovato la persona che cercano l’uno nell’altra? Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” pare proprio di no.

Dopo le incomprensioni delle scorse settimane, pare che le differenze caratteriali tra i due stiano creando talmente tanti problemi da averli portati a prendere una decisione definitiva. Secondo quanto riporta la pagina di Lorenzo Pugnaloni, infatti, pare che Bruno e Vincenza abbiano deciso di interrompere la frequentazione. Sarà una decisione definitiva o nei prossimi giorni uno dei due tornerà sui propri passi?

