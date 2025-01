Bruno Patrerolo, tutto sul papà di Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo, nel corso della 24esima puntata del Grande Fratello in onda oggi, lunedì 20 gennaio 2025, è la protagonista di un’emozionante sorpresa per l’arrivo nella casa di mamma Cinzia. L’ex Non è la Rai è legatissima alla propria famiglia con cui, vivendo nella stessa città. ha un rapporto quotidiano. Legatissima a mamma Cinzia con a cui assomiglia molto anche fisicamente, Pamela ha un rapporto speciale anche con papà Bruno. Sui genitori di Pamela, tuttavia, non ci sono molte informazioni.

Non si sa, infatti, che lavoro abbia fatto il signor Bruno nel corso della sua vita ma è certo che Pamela non è figlia unica. Papà Bruno e mamma Cinzia, infatti, hanno avuto altri figli e al fratello più piccolo, Pamela ha fatto da seconda mamma essendo più grande di diversi anni.

La dedica di Pamela Petrarolo a papà Bruno e mamma Cinzia

Pur parlando spesso della propria famiglia all’interno della casa del Grande Fratello, Pamela Petrarolo cerca di proteggere le privacy dei propri affetti., Pamela, infatti, parla soprattutto del compagno e delle sue figlie limitandosi ad esprimere tutto il proprio affetto e riconoscenza per i genitori. Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, Pamela è pronta a raccontare qualcosina in più su mamma Cinzia e papà Bruno che stanno insieme da quasi 50 anni.

“48 Anni di Vita insieme e ancora qui più uniti e forti che mai. Siete un esempio in questa Vita dove l’amore sembra non avere più un senso… Vi Amo. Buon Anniversario. Mamma e Papà”, scrive Pamela nella didascalia di una foto in bianco e nero in cui i genitori erano molto giovani.