Brunori Sas/ Pronto a tornare nei palazzetti con un tour

Il cantautore calabrese Brunori Sas è uno degli artisti più amati e seguiti dalle nuove generazioni, lo vedremo protagonista stasera su Rai 3 per Ora tocca a noi – Concerto per la pace. L’artista è pronto a tornare con il Brunori Sas Tour nei palazzetti di tutta Italia. Un ritorno tanto atteso dal grande artista che con leggerezza e ironia attendeva il suo ritorno live. Nonostante il lungo periodo di stop forzato Brunori Sas non si è mai fermato davvero, infatti, dopo la paternità, a dicembre 2021 ha pubblicato Baby Cip, una versione in vinile e rivisitata in stile ninna nanna acustico del fortunato album Cip.

Gianni Morandi/ Un ritorno al pop anni 60 con "Apri tutte le porte"

Per spiegare lo stato d’animo provato prima di salire sul palco del Concerto Tocca a noi, che lo vede tra i protagonisti, il cantautore ha utilizzato le parole di Franco Battiato di Povera Patria, infatti alla domanda del giornalista circa quale brano sceglierebbe per rappresentare al meglio questo momento, Dario Brunori indica proprio il popolare brano del grande maestro siciliano. Stando alla dichiarazioni durante l’intervista il cantante ha asserito di aver deciso di partecipare al Concerto per la Pace anche per il rispetto e la stima verso un duo che conosco da tanto, quindi in grande buona fede.

Luca Bizzarri doppia Zelensky in "Servant of the people"/ Polemiche: "Fuori sincro"

Brunori Sas, la sua attività sui social

Brunori Sas è attivo e molto presente sulle pagine social, il cantante ama condividere con i suoi fan tutto quello che lo riguarda, è di pochi giorni na notizia bellissima che ha reso nota attraverso un post e una foto su Facebook. Nel post era raffigurato insieme alla piccola Fiammetta alla quale, felice raccontava le Fiabe volanti, favole musicali frutto della maestria di alcuni autori, a cui il cantautore con orgoglio ha prestato la voce. Il cantautore è molto attento e sensibile e fa quello che è possibile per dare una mano a chi ne ha bisogno, infatti, tutto il ricavato del nuovo lavoro discografico è stato donato al reparto di neonatologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza.

AUGUSTO DAOLIO, COM'È MORTO E MALATTIA FONDATORE NOMADI/ "Il cancro ai polmoni..."

Il cantautore calabrese, il cui vero nome è Dario Brunori, ha inciso 5 album in studio e ha lavorato alla colonna sonora di tre film e anche di un cartone animato. Eclettico, versatile e nel contempo tanto profondo. La sua popolarità si deve all’uscita del quarto album del 2019 A casa tutti bene, da cui è tratto il singolo La verità, che diventa prestissimo Disco d’oro.

Brunori Sas: il video di Yoko Ono













© RIPRODUZIONE RISERVATA