BRYAN RAMIREZ/ Da Amici 17 a Battiti Live: “Ballo da 9 anni grazie a mia madre”

Bryan Ramirez è uno dei ballerini della nuova edizione di Battiti Live 2019

Bryan Ramirez la kermesse canora dell’estate 2019 condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Un nome che non per molti non è del tutto nuovo, visto che Bryan si è fatto conoscere ed apprezzare come ballerino della scuola di Amici 17 di Maria De Filippi. Il ragazzo, infatti, è stato uno dei ballerini di maggior talento dell’edizione dello scorso anno che ha visto trionfare nella finale il cantante Irama. Nato in Colombia, Bryan oggi vive a Losanna in Svizzera dove ha studiato danza presso l’Ecole-Atelier Rudra Béjart. La passione per la danza è arrivata molto presto nella vita di Bryan: a soli 9 anni ha cominciato a ballare conseguendo lo scorso luglio il diploma presso la scuola di Béjart. Si considera un ballerino “diverso” visto che, oltre allo stile classico, è in grado di adattarsi e ballare tutti gli stili compreso anche il rap.

Bryan Ramirez: “Ballo da 9 anni grazie a mia madre”

Bryan Ramirez ha cominciato a ballare grazie alla madre e al padre che lo hanno indirizzato verso una vita diversa. A raccontarlo è stato proprio l’ex ballerino di Amici durante la presentazione ai provini di Amici Casting: “vengo da Cali in Colombia, adesso vivo in Svizzera a Losanna, sono un ballerino classico. Ballo da 9 anni grazie a mia madre, da dove provengo non è facile la vita, o fai il calciatore o prendi una strada che magari non è la migliore, ho degli amici che in questo momento non si trovano bene, grazie a mamma e papà ho fatto una vita diversa, il ballo è stato una salvezza, così faccio uscire ciò che ho dentro di me, qualcosa di importante e bello”. Ad esortarlo a fare i provini per Amici è stata la fidanzata: “sono arrivato ad Amici grazie alla mia ragazza che è una fan numero 1 del programma, anch’io ho iniziato a seguirlo e mi sono iscritto ai provini”.

Bryan Ramirez di Amici: “ho tantissima voglia di andare avanti”

La danza è stata un’ancora di salvezza per il giovanissimo Bryan Ramirez che nel programma di Amici 17 si è distinto per talento e passione diventando uno degli allievi preferiti dalla professoressa Alessandra Celentano. “Ballando butto tutto fuori e cerco di dare ancora più di me” ha dichiarato il ballerino durante la presentazione ai provini di Amici Casting facendo trapelare anche alcune caratteristiche del suo lato artistico. “Sul palco mi piace un sacco recitare, sentire ciò che sto facendo e trasmetterlo” ha precisato Bryan, che ha poi sottolineato: “mai sono voluto essere un ballerino come tutti gli altri, ho sempre pensato di avere qualcosa di diverso”. L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi è stata sicuramente formativa, ma anche importante dal punto di vista lavorativo per lanciarlo nel mondo dello spettacolo e della televisione: “ho tantissima voglia di andare avanti e mostrare a tutti quanti quello che io posso fare nella mia vita”.



