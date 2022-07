Buccinasco, incendio palestra per vendetta contro ex/ Chiesti 12 anni a coppia 60enne

Sono stati chiesti dodici anni di carcere per la coppia di sessantenni che l’anno scorso incendiò una palestra di Buccinasco. Come riferisce l’edizione online di SkyTg24.it, il pubblico ministero di Milano, Marina Petruzzella, ha chiesto una lunga condanna per incendio, tentato incendio aggravato e attentato alla sicurezza di impianti di energia nei confronti di un 67enne dentista e di una pensionata 64enne. I due sono a processo con rito abbreviato per due roghi che avrebbero appiccato poco più di un anno fa, fra maggio e giugno del 2021, presso la palestra Fit Boutique e il centro pilates soprastante.

Sembra che alla base di tale folle gesto, che avrebbe potuto provocare anche delle vittime, vi fossero “gelosia” e “vendetta” nei confronti della titolare del centro che “dopo una lunga relazione – si legge nel capo di imputazione – aveva lasciato” il dentista incensurato e che la nuova fidanzata complice “da anni viveva come sua rivale”. Lui non avrebbe accettato la fine del rapporto, e insieme alla nuova compagna 64enne, spinta da rivalità, la sera del 28 maggio di un anno fa avrebbero “spennellato con una sostanza bianca” la telecamera di sorveglianza presente in palestra, per poi cospargere di benzina i tubi di metano e innescando così il fuoco attraverso “una lunga miccia a lenta combustione”.

BUCCINASCO, CHIESTI DODICI ANNI PER INCENDIO PALESTRA: LA RICOSTRUZIONE

Grazie ad un intervento rapido dei vigili del fuoco era stato scongiurato il peggio, ma la coppia, non contenta, era entrata nuovamente in azione un mese dopo. Il dentista e la sua nuova compagna hanno prima cercato di depistare le indagini per poi tentare di dare fuoco direttamente al centro pilates, senza riuscirci.

In questo caso la miccia, “un lungo filo di cotone rosso” non ha preso fuoco anche per via dell’eccesso di silicone che i due imputati avevano spruzzato alla base della porta del locale di modo da sigillarla, evitando poi che fiamme e vapori si propagassero all’esterno del centro pilates. La sentenza del giudice per l’udienza preliminare, Livio Cristofano, è attesa per il prossimo 21 luglio.

