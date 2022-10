Chi è Bud Spencer (Carlo Pedersoli)?/ I successi e la nuova serie su Piedone: “Vorrei avere rispetto…”

Carlo Pedersoli, chi è Bud Spencer e perché si chiama così

Bud Spencer (Carlo Pedersoli), classe 1929 era un grandissimo attore italiano ed è morto nel 2016 lasciando al mondo una grande eredità cinematografica e anche i suoi tre figli: Giuseppe, Cristiana e Diamante. La rivista “Time” lo inserì come primo attore italiano più famoso al mondo e questo primato, oltre ai numerosi capolavori del cinema a cui ha preso parte, è dovuto anche alla sua personalità, le stesse figlie lo avevano definito come un uomo molto “tenero” e buono.

Bud Spencer era un uomo pieno di passioni tra cui lo sport, la musica e gli aeroplani ma la sua più grande passione è poi diventata il cinema. L’attore aveva basato la sua vita sullo sport e i suoi esordi nel mondo cinematografico sono stati un vero e proprio caso, in merito a questo evento i suoi figli hanno raccontato: “Considerava la carriera di attore un regalo del destino. Lui non voleva fare l’attore, fu chiamato perché lo avevano notato da atleta e volevano una figura con una fisicità importante”. Dopo quell’evento la vita di Carlo Pedersoli fu segnata per sempre e venne sostituita da quella di Bud Spencer, così chiamato per apparire più internazionale e perché il suo vero nome era già importante in ambito sportivo.

I più grandi successi di Bud Spencer e “Piedone”

Grazie alla sua carriera cinematografica e alla sua immagine da “gigante buono”, Bud Spencer è rimasto nel cuore del suo pubblico ed è tutt’ora uno dei capisaldi del cinema italiano. Tra i suoi più grandi successi (per citarne alcuni): “Al di là della legge”, “Anche gli angeli mangiano fagioli”, “Pari e dispari”, “Bomber” e poi i film che lo hanno molto legato all’attore Terence Hill come: “Lo chiamavano Trinità” e “Continuavano a chiamarlo Trinità”. Tra i suoi film migliori risaltano anche; “Piedone lo sbirro”, “Piedone a Hong Kong”, “Piedone l’africano” e “Piedone d’Egitto”.

Questi ultimi film verranno riproposti in chiave moderna da una serie televisiva Sky che vedrà come protagonista. nei panni di Piedone, l’attore Salvatore Esposito (volto noto della serie televisiva “Gomorra”). In questi giorni in molti hanno messo a paragone la figura di Bud Spencer con quella di Salvatore Esposito e lui ha dichiarato: “Chi conosce i film di Piedone e la carriera di Bud Spencer sa che lui rappresentava quei super eroi visti in chiave moderna, proteggevano i più deboli e dei soprusi. Vorrei avere rispetto di quello che è stato il prodotto dell’epoca, il linguaggio e non svilirlo nel racconto e nella qualità”.











