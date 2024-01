Bugo contro Lazza, scontro di fuoco sui social: “Coda di paglia, hai un futuro da…”/ Volano parole grosse

Bugo vs Lazza, scontro social inaspettato: il rapper nel mirino del cantante

Da un paio di giorni sui social, più precisamente su X ovvero ex Twitter, sta andando in scena uno scontro inaspettato tra Bugo e Lazza. Tutto è iniziato quando due giorni fa il cantautore ha stroncato con parole durissime il rapper: “E arriva l’ennesimo rapper di Mer*a che mi cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo, Fibra e Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di culo e altre frasette da prima elementare, min**a ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi di natura?”

Lo sfogo di Bugo contro i rapper tra cui Lazza è poi proseguito: “Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merda e rideremo noi, Ciuccialatte.” Com’era prevedibile, all’attacco di Cristian Bugatti, questo il nome del cantautore, è seguita dopo alcune ore la replica di Lazza che ha citato la frase di Morgan nel famoso Sanremo 2020 quando Bugo abbandonò il palco dell’Ariston: “Che succede?”

Lazza replica a Bugo: “Che succede? Che insulto è ‘Ciuccialatte’?

Nelle scorse ore Lazza ha replicato in maniera ironica a Bugo: “Mamma mia Bugo, che succede? (cit) Ma poi che insulto è Ciuccialatte? Mangiatela un emozione ogni tanto.” Ed il cantautore ha immediatamente replicato a Jacopo Lazzarini: “Ue coda di paglia mangiatela un emozione (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario di smemoranda dai pensaci hai un futuro.” Per il momento lo scontro social tra Lazza e Bugo, a tratti molto infantile, è finito qui.

La canzone di Lazza che ha fatto scattare Bugo all’attacco è BTX Posse. Nel brano Lazza e Tony Effe cantanto “Quando entro, dici: “Che succede?” (Ehi) Però fratello non sono Bugo (Bugo).” Dove appunto si fà riferimento al Festival di Sanremo 2020 teatro del celbre scontro tra il cantautore e Morgan. In quell’occasione quest’ultimo cambiò all’ultimo il testo del brano con una serie di parole poco carine rivelta al collega che, infatti, ha abbandonato il palco. Da allora non sono mancati meme e citazioni dell’episodio in tantissimi brani, soprattutto rap.

Mamma mia Bugo, che succede? (Cit)

Ma poi che insulto è “CIUCCIALATTE” Mangiatela un emozione ogni tanto. https://t.co/iAuJhViLM7 — LAZZA (@thelazzinho) January 16, 2024













