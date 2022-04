Bugo e Christian Dondi, “Gli Indipendenti” Pechino Express 2022/ La fatica si fa sentire

Partecipare a “Pechino Express 2022“, si sa, comporta una grande capacità di sopportazioni, ben consapevoli delle difficoltà che si possono incontrare nel corso del percorso. Ne sanno qualcosa Bugo e Christian Dondi, conosciuti dal pubblico come “Gli Indipendenti“, che si sono trovati di fronte a non pochi problemi nell’ultima puntata che si è svolta a Sirkeci, quartiere parte del distretto di Fatih della città di Istanbul.

I due amici, nonostante la loro grande amicizia e un affiatamento più che consolidato, hanno dimostrato di essere poco adatti a un’avventura come questa. Non arrendersi di fronte alle difficoltà è infatti l’elemento fondamentale per evitare l’eliminazione, ma non sempre hanno mostrato un atteggiamento propositivo.

Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori di Pechino Express 2022, il proseguimento dell’avventura de “Gli Indipendenti” sembra essere a rischio. Anche solo trovare un passaggio per poter proseguire il viaggio è stato infatti difficile per loro. Questo ha quindi costretto la coppia di amici a proseguire a piedi il percorso, con notevole dispendio di fatica.

Non si tratta però del loro primo intoppo in questa avventura, al punto tale che molti pensano che i loro nomi siano i prossimi a finire nell’elenco degli eliminati dopo quelli di “Padre & Figlio”, alias Ciro e Giovambattista Ferrara. Già nella seconda puntata, infatti, sono stati a un passo dall’eliminazione, soprattutto per colpa di Bugo, che sembra essere il lato debole della coppia.

