Bugo/ L’attacco a Morgan “Io vivo facendo e producendo, non parlando”

L’uscita di scena di Bugo nella scorsa edizione di Sanremo crea ancora occasioni di dibattito fra i fan. Quanto accaduto sul palco dell’Ariston con Morgan, alias Marco Castoldi, ha senza dubbio regalato una popolarità in più all’artista. Lo dimostra la volontà degli ammiratori di Bugo di vederlo di nuovo fra i cantanti in gara a Sanremo 2021. “Il tridente d’attacco”, ha scritto qualche giorno fa sui social, “in lavorazione nuove fantastiche canzoni per voi”. Il cantante, dopo aver ottenuto un grande successo con Ermal Meta e la loro Mi manca, è tornato in studio con il suo team per mettere a punto i nuovi progetti musicali. Lo scatto pubblicato a Ferragosto lo ha visto tornare pochi giorni più tardi sui social, tramite cui ha annunciato di aver appena completato “Il secondo round. Tutto bene, benissimo“. Dopo aver superato le 2 milioni di views col video con Meta, Bugo si è dichiarato soddisfatto di ciò che è riuscito a realizzare in questi ultimi mesi. “Ho una gran voglia di fare e tutta la mia squadra è pronta per fare il meglio”, ha aggiunto, “spirito alto e intraprendente”. Oggi, domenica 6 settembre 2020, Bugo sarà inoltre ospite nel pomeriggio di Rai 1 grazie a Viaggio nella musica – Speciale Music Awards. Dirà qualcosa di più sui progetti che ha ancora in cantiere?

Bugo, la palla passa a Morgan

Bugo è sempre stato categorico: al netto della diatriba con Morgan, avrebbe lasciato proprio a quest’ultimo la possibilità di parlare nei salotti televisivi di quanto accaduto fra loro a Sanremo. Questo però non gli ha impedito di lanciare anche una frecciata all’ex amico. “Io vivo facendo e producendo, non parlando”, ha scritto sui social, “vedo un mondo di ‘parlatori’ che non fa niente, ma pontifica e basta. Io guardo invece a quel mondo che fa, produce e crea, costantemente, per vitalità. E che parla lo stretto necessario”. L’impegno di Bugo è evidente, anche in altri settori che non riguardano in modo necessario il mondo della musica. Alcuni giorni fa, l’artista infatti si è mostrato in divisa calcistica, impegnato sul prato verde e pronto per partecipare alla Partita del Cuore prevista per lo scorso 3 settembre. “In che ruolo giocherò?“, ha chiesto agli ammiratori che lo seguono su Instagram. I commenti dei fan sono stati più che positivi: qualcuno ha ironizzato persino sulla possibilità che il cantante avrebbe fatto il portiere della Nazionale Cantanti. Clicca qui per guardare il video di Bugo.

Video, allenamento per la partita del cuore





