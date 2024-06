Bulgari, maxi furto nella gioielleria a Roma: bottino da 500 mila euro/ Ladri entrati da buco nel pavimento

Un maxi furto è stato messo a segno nella gioielleria di Bulgari in via Condotti a Roma nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno. I ladri, come ricostruito da Ansa, sono riusciti a introdursi nel negozio attraverso un tunnel sotterraneo, culminato con un buco nel pavimento. In base a quanto ricostruito, pare che sia stata sfruttata una parete comunicante tra un seminterrato del palazzo in cui si trova la boutique e un locale di servizio di quest’ultima stessa.

Auto elettriche, nel 2030 il costo delle ricariche può quadruplicarsi/ Uno studio di Unem svela il motivo

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, ma all’arrivo della Polizia ormai i malviventi erano già riusciti a fuggire con un consistente bottino. Il valore della merce sottratta ammonta a un totale di circa 500 mila euro. Se l’introduzione irregolare nel negozio non fosse stata subito segnalata, probabilmente sarebbe stato ancora più elevato. La stima è comunque provvisoria. I gestori stanno facendo un inventario per comprendere quali oggetti preziosi – anche dal valore di 30 mila euro ciascuno – mancano all’appello.

Terremoto oggi Stretto di Messina M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

Via alle indagini sul maxi furto da Bulgari a Roma

Le indagini sul maxi furto compiuto nella gioielleria di Bulgari in via Condotti a Roma sono state avviate già nella notte con l’obiettivo di rintracciare sia i malviventi che il bottino dal valore di mezzo milione sottratto.

Gli agenti della Polizia della Capitale stanno recuperando i filmati delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona per comprendere se abbiano ripreso i ladri al momento della fuga, che è avvenuta attraverso le stesse vie con cui si erano introdotti nel negozio. Le porte infatti sono state trovate regolarmente chiuse. Sul posto è arrivata anche la Polizia scientifica per effettuare i necessari rilievi. È indubbio però che dietro alla rapina ci sia una banda esperta. La tecnica del buco non è infatti nuova. È per questo motivo che non sarà facile risalire a coloro che hanno compiuto il reato.

EMERGENZA GIOVANI/ "Solo la gratitudine può impedire che la realtà intorno a noi diventi inutile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA