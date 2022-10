Bullismo: Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi piange in diretta al GF VIP/ Web la vuole vincitrice

Grande Fratello vip dedica la quinta puntata al caso bullismo ai danni di Marco Bellavia

La quinta puntata del Grande Fratello vip 7, in onda il 3 ottobre 2022 su Canale 5, vede il conduttore Alfonso Signorini dirsi indignato come il pubblico TV rispetto al fenomeno dilaniante che imperversa nella realtà e che il reality ha rispecchiato – quella del bullismo del gruppo contro il singolo- che ha travolto in tv Marco Bellavia, il quale nel suo triste caso ha però trovato la comprensione nei giovani Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan.

In apertura della puntata il conduttore ha aperto il confronto con gli inquilini nella Casa al Grande Fratello vip 7 rispetto al sentiment social dei telespettatori che si registra in reazione al ritiro di Marco Bellavia, una scelta che il concorrente ha maturato sulla scia delle nomination e gli attacchi gratuiti che lo coinvolgevano da parte dei coinquilini nella Casa di chi lo giudicava alle apparenze -i più del gruppo vip, salvo la pace di Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Luca Salatino– nonostante il suo grido di richiesta di aiuto per uscire dal tunnel del male di vivere, il dolore che lo accomuna a tanti, vip e non. Antonella Fiordelisi, non a caso, finisce in un mare di lacrime durante la diretta di discussione sul trend topico del bullismo, impersonando il dolore provato dal pubblico TV alla visione degli atteggiamenti divisivi manifestati dal branco verso il singolo, un gesto benevolo così come i momenti di confronto che l’ex Temptation Island aveva condiviso con Marco nel suo breve soggiorno, dove lei si era detta disponibile ad accogliere il suo dolore e ad aiutarlo. Nella Casa, George Ciupilan aveva assistito alle lacrime di Marco nel momento di squilibrio che lo faceva apparire annichilito dal peso dei pregiudizi di chi lo tacciava di falsità e lo giudicava come impossibilitato a integrarsi in un gruppo e ad adattarsi in un contesto TV come quello del Grande Fratello vip. Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne, aveva invece esortato il gruppo a non accanirsi oltremodo contro Marco, non appena appreso delle lacrime di dolore spese da Marco nella Casa, per l’indifferenza subita.

“Uno così merita di essere bullizzato” é solo una delle frasi che hanno indignato il pubblico TV che Ginevra Lamborghini ha speso in reazione critica nella convivenza forzata con Marco Bellavia, rispetto ad uno sfioramento fisico che lei non ha accettato e che ha inizialmente definito un “palpeggiamento non consenziente”. Il gesto poi è stato ridimensionato durante il confronto in puntata ad un gesto di apertura dell’ex Bim bum bam nei suoi confronti. Alfonso Signorini quindi comunica la squalifica stabilità come provvedimento disciplinare per la sorella di Elettra Lamborghini, a fronte della sua grave dichiarazione. Il bullismo non può e non deve essere giustificato né istigato. La squalifica dal gioco giunge in seguito alla richiesta di massa dei telespettatori nel web di un provvedimento, come la stessa squalifica, per tutti i concorrenti che abbiano mosso bullismo verso Marco Bellavia fino a provocarne uno stato di squilibrio e il ritiro.

“Il primo aereo che dovrebbe volare su quella Casa dei vip é il messaggio ‘Vi dovete vergognare'” é solo uno dei messaggi di contestazione web a margine del caso Marco Bellavia, che denuncia il trattamento di indifferenza, pregiudizio, ignoranza e attacco gratuito lesivo della persona che una larga compagine di concorrenti del Grande Fratello vip ha mosso contro l’ex Bim bum bam. E se da una parte il web contesta il GFvip, dall’altra elogia Antonella Fiordelisi elevandola a role model della Casa che ha portato il buon esempio in TV: ” Antonella Fiordelisi lo ha preso in disparte, si è posta in una posizione di ascolto e non di giudizio, ha lasciato che raccontasse la sua storia, lo ha sorretto quando stava per crollare e ha dimostrato, semplicemente, che bastava poco. Bastava essere umani”, si legge in uno dei tweet più aggreganti di queste ore che proclamano l’ex di Francesco Chiofalo come la vincitrice annunciata del Grande Fratello vip 7.











