Buon Anno 2020 Vip/ Gli auguri di Pierfrancesco Favino, Marco Fantini, Andrea Cerioli

Oggi è Capodanno per tutti, anche per i Vip che solitamente ne approfittano per condividere delle immagini con delle dediche all’anno passato e al nuovo anno che verrà. Tra gli auguri di Buon 2020 Vip ci sono quelli degli influencer, i più attivi sui loro profili, ma anche quelli di attori e cantanti famosi. Marco Fantini ha condiviso uno scatto della proposta di matrimonio a Beatrice Valli, che fa gli auguri di buon anno a nome di tutta la famiglia Fantini: “A volte ci perdiamo fra mille paure e ci fermiamo per paura di sbagliare… beh devo dire che il 2019 mi ha fatto paura, ma alla fine non posso che essere davvero grato per tutte le cose belle che sono accadute! Il 2020 si prospetta un anno impegnativo e pieno di tante belle cose… la famiglia Fantini vi augura di finire l’anno in bellezza e soprattutto un 2020 pieno di gioia e amore”. Sempre dalla famiglia Uomini e Donne arriva il messaggio di Andrea Cerioli: “Non voglio diventare nessuno, non me ne frega un cazzo.

Ho solo la spietata voglia di essere felice… Non deludermi 2020”.

Non solo influencer: buon anno 2020 dagli attori e cantanti

Ormai Instagam e Facebook sono le piattaforme più utilizzate anche da attori e cantanti per tenere aggiornati i loro ammiratori su quello che fanno e i progetti futuri. Ma non solo… sono dei diari aperti per ringraziare chi ha permesso il successo e la fama. Pierfrancesco Favino, che quest’anno ha marciato sui migliori red carpet, scrive questo: “Finisce un anno che mi ha regalato emozioni che non dimenticherò. Sta per iniziarne un altro con due film a cui tengo moltissimo. Tutto questo senza il vostro affetto e il vostro supporto non avrebbe mai il senso che ha oggi per me. Vi ringrazio di cuore e vi auguro una splendida fine e un ancor più luminoso inizio. E ora…. let’s dance!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA