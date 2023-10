Buona festa dei nonni 2023: le migliori frasi d’auguri/ “Dio il settimo giorno ha inventato voi” (2 ottobre)

Buona Festa dei nonni 2023: una selezione di frasi, pensieri e poesie di auguri!

Nella giornata di oggi, 2 ottobre 2023, si celebra la festa dei nonni, occasione in cui porgere gli auguri ai membri anziani della nostra famiglia, portatori di saggezza, buoni consigli ed esperienze di vita, oltre che ovviamente di tantissimo amore! Si tratta di figure veramente fondamentali, tanto nella vita dei più piccoli che degli adulti e degli adolescenti, ragione per cui è necessario dedicargli un ricordo che li faccia sentire speciali tanto quanto, effettivamente, lo sono!

Noi de ilSussidiario.net per tutta la durata della festa dei nonni 2023 continueremo a suggerire a voi lettori una selezione meticolosa di frasi, pensieri e poesie di auguri, che possono essere facilmente copiate ed incollate in un messaggio WhatsApp, oppure anche ricopiate su un bigliettino da portare personalmente a nonni e nonne, magari approfittandone per organizzare una bella serata con loro, magari con una cena ed anche un piccolo pensierino unito al bigliettino! Però, apriamo subito questa carrellata di auguri per la festa dei nonni 2023 con due pensieri, semplici ma efficaci, “Grazie perché ci siete sempre, e sempre nel modo giusto. Auguri nonni” e “Bisognerebbe festeggiarvi ogni giorno… oggi un po’ di più! Buona festa dei nonni“.

Buona Festa dei nonni 2023: le migliori frasi d’auguri: il pensiero di Rudolph Giuliani

Tra le tante frasi di auguri che potremmo scegliere per una buona festa dei nonni 2023, spicca sicuramente il pensiero di Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York, che a proposito dei suoi nonni ha detto: “Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti”.

Un’altra ottima frase di auguri per una buona festa dei nonni 2023 arriva direttamente dal web, ed è anche un pensiero religioso che potrebbe fare ancor più piacere del semplice pensiero in sé: “Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza ma abbia inventato i nonni. E, accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro“. Similmente, suggeriamo anche: “Grazie per tutte le favole che mi hai raccontato con amore. E quelle più strane e fantasiose inventate apposta per me. Ti voglio bene nonno”. Chiudiamo, infine, questa prima carrellata di frasi per gli auguri di buona festa dei nonni 2023 con: “Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra”.

