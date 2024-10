IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI 2024: IDEE E CONSIGLI

Il grande giorno per i nonni è arrivato: oggi, 2 ottobre 2024, si celebra proprio la festa dei nonni, un’occasione speciale per ringraziare anche con immagini di auguri questi angeli custodi scesi in Terra e per onorare queste figure così importanti non solo per i loro nipoti, ma anche per i figli. Infatti, per ricordare il loro valore, l’amore infinito e il sostegno incondizionato ci sono foto e immagini che potete utilizzare. C’è chi non ha più i nonni che approfitta in questa giornata per pubblicare loro foto, magari in cui si è ritratti insieme, rievocando un abbraccio, un gesto di affetto, un’emozione significativa.

Ma chi è più riservato e attinge dalle immagini che circolano in rete: da quelle che rappresentano cosa sono i nonni, a quelle dedicate ai nonni un po’ burberi, ma comunque punti di riferimento e rocce solide su cui poter contare sempre. Potreste anche condividere il video lanciato da Mediaset per rivolgere i suoi auguri a tutti i nonni, uno spot per ringraziarli a cuore aperto anche per i loro insegnamenti.

I TEMI PER LE IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI 2024

Le immagini auguri Buona festa dei nonni 2024 che vi proponiamo di seguito possono essere scaricate in maniera molto semplice. Ad esempio, se siete collegati da smartphone, basta premere sulla foto prescelta e salvare su foto, così da poterla inviare tramite le varie app di messaggistica, come WhatsApp, o per condividerla sui social.

Il nostro suggerimento è di inviarle con un messaggio personalizzato per rendere i vostri auguri originali, del resto non è complicato trovare tra i vostri ricordi un momento vissuto insieme che vale la pena rievocare. Potete puntare anche sull’ironia, se avete dei nonni a cui piacciono le battute e se avete l’abitudine di scherzare con loro, così potreste emozionarli e al tempo stesso strappar loro un sorriso.

A tal proposito, ci sono tantissimi meme tra cui pescare quello da mandare o pubblicare. Così come ci sono anche gif, le immagini animate per fare degli auguri particolari. L’importante è aver chiaro il tema: potete puntare sul loro amore, sulla loro forza, su cosa rappresentano per voi…

IMMAGINI BUONA FESTA DEI NONNI 2024

In occasione della #festadeinonni, mercoledì 2 ottobre, Mediaset rivolge i suoi auguri a tutti i nonni con una campagna multipiattaforma dedicata.

“Tanti auguri, nonni” pic.twitter.com/9CFP4Dj7m0 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) October 1, 2024